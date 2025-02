Vale LP e Lil Jolie sono due ragazze campane che parteciperanno come concorrente singolo alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025. Il loro brano si chiama ‘Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore’ ed è un brano che va contro gli stereotipi di ogni tipo e racconta le vicende di queste due ragazze, nate entrambe grazie ai reality.

Vale LP e Lil Jolie sono fidanzate?/ I dubbi del web: "Potrebbero essere più che amiche"

Vale LP partecipa a X Factor e fa parte della squadra di Emma Marrone che subito ne apprezza le qualità. Lil Jolie inizia giovanissima e anche lei esplode nel mondo della musica grazie ad Amici dove ottiene un buon successo ma nessuna delle due ha mai ambito davvero alla vittoria. Di questo e tanto altro le ragazze hanno raccontato nel pre Sanremo e la stessa Vale LP ci scherza sù:

Chi è Settembre a Sanremo Nuove Proposte/ "Ho scritto Vertebre perchè...", poi il legame con i reality

“La mia vita nel talent è stata molto breve, è stato bello ma non ho mai avuto velleità di vittoria. Vincere non è nelle nostre aspettative, siamo ragazze di provincia abituate a perdere, i social e i reality sono importanti ma alla fine non credo che siano fondamentali nella carriera di un’artista”, racconta la giovanissima cantante.

Vale LP e Lil Jolie, cosa racconta la loro canzone

Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore è un brano legato all’amore e alla passione, ma soprattutto le due sottolineano mostra la necessità di un’educazione sentimentale: “Il bisogno c’è ancora oggi, serve educare la gente e serve per far rispettare i sentimenti degli altri”. Nonostante la giovanissima età Vale LP e Lil Jolie appaiono come due persone piuttosto mature.

Cristiano Malgioglio, chi è: dalla Sicilia a Genova per lavorare alle Poste/ Poi grande successo come autore

E le due continuano in una recente intervista a Cromosomimedia: “La nostra è una musica popolare e vuole arrivare al maggior numero di persone possibili, vogliamo vivere al netto delle sconfitte, delle vittorie e delle paure. D’altronde siamo persone abituate a stare nel disagio e nelle difficoltà”, poi le ragazze proseguono e concludono:

“I talent sono importanti ma non è l’ambiente che illumina il nostro cammino, siamo noi stesse”. Le ragazze hanno sottolineato che sono abituate alle critiche e quindi anche eventuali insulti o commenti negativi a Sanremo saranno in ogni caso apprezzati e vissuti in maniera piuttosto positiva.