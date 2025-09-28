Tra le nuove concorrenti di Amici 25 ci sono Valentina Pesaresi e Penelope Maria Massa: chi sono le due giovani cantanti entrate nella scuola...

Valentina Pesaresi conquista la maglia di Amici 25: chi è la giovane cantante che entra nella scuola di Maria De Filippi

Valentina Pesaresi e Penelope Maria Massa sono due nuove cantanti di Amici 25. Entrambe le ragazze hanno conquistato l’accesso al talent di Maria De Filippi, conquistando la maglia della scuola più ambita dai giovani talenti emergenti. Allora andiamo a scoprire qualcosa in più sui nuovi volti di questa edizione, cominciando appunto da Valentina Pesaresi. La giovane cantante ha ottenuto il lasciapassare con “The Climb” di Miley Cyrus.

Chi è Michelle Cavallaro di Amici 25/ L'ex fidanzato Alex Wyse e la polemica con Arianna ne "Il Collegio 2"

Sbirciando il suo profilo Instagram, apprendiamo che la musica fa parte della sua vita. Oltre a questa passione, Valentina sfoggia con orgoglio sui social i suoi valori e il suo credo vegano. E anche appassionata di make-up, mentre con il padre – con cui condivide l’amore per la musica – ha una pagina dedicata alle canzoni di coppia.

Perché Deborah Lettieri non è ad Amici 25?/ Fuori dal talent dopo un anno: al suo posto Veronica Peparini

Penelope Maria Massa, un nuovo talento nella scuola di Amici

Per quanto riguarda Penelope Maria Massa (su Instagram come lazzzzzzara) le premesse sono ugualmente buone. Anche lei cantante, su Instagram appare come una ragazza esuberante e avventurosa. Di lei sappiamo poco o nulla, ma stando alle anticipazioni di Amici 25 convincerà appieno i professori. Essendo ancora un talento emergente, ovviamente, non gode di grande popolarità al momento e alla vigilia del programma conta su Instagram poche migliaia di follower.

Chi è Alessio Di Ponzio e perché ha abbandonato Amici 24/ Dal brutto infortunio al ritorno ad Amici 25

Un numero certamente destinato a salire, se dovesse consolidare la sua presenza all’interno del reality di Maria De Filippi. ll programma, ricordiamo, anche quest’anno si dividerà nelle consuete due fasi: quella del pomeridiano e quella del serale. Ma per quest’ultima fase, la strada è lunghissima.