Dopo l'addio a Temptation Island 2025, Valerio Ciaffaroni e Ary annunciano il ritorno di fiamma a Uomini e Donne: ecco chi sono.

Valerio Fiaccaroni, 26enne romano che lavora come cuoco, è stato uno dei protagonisti di Temptation Island 2025 insieme a quella che era la sua fidanzata, Sarah Esposito. All’interno del villaggio, Valerio ha trascorso i primi giorni ascoltando le parole della fidanzata Sarah lasciandosi andare spesso a vari sfoghi dovuti alla delusione. Ad un certo punto del percorso, però, ha deciso di viversi l’avventura avvicinandosi alla tentatrice Arianna Mercuri, detta Ary con cui il feeling iniziale è cresciuto sempre di più fino a farli avvicinare in modo importante. Tra Valerio e Ary, infatti, c’è stato anche un bacio ma alla fine del percorso, lui ha deciso di uscire da solo.

Durante il primo speciale di Temptation Island, a Filippo Bisciglia, Valerio e Ary hanno confessato di aver cominciato una frequentazione ma durante il secondo speciale c’è stato un colpo di scena con Valerio che ha ammesso di avere ancora le idee confuse e di voler stare solo.

Valerio Ciaffaroni e Ary: così annunciano il ritorno di fiamma a Uomini e Donne

La puntata di Uomini e donne del 23 settembre 2025 regala un clamoroso colpo di scena al pubblico che ha seguito tutto il percorso di Valerio Ciaffaroni che, a distanza di pochi giorni dalla messa in onda dello speciale di Temptation Island 2025 in cui aveva raccontato di voler stare da solo, ha fatto un passo indietro decidendo di recuperare il rapporto con Ary.

Quest’ultima, nonostante la delusione espressa ai microfoni di Filippo Bisciglia, ha deciso di concedergli un’altra possibilità ed oggi, nello studio di Uomini e Donne, entrano mano nella mano annunciando di essere tornati insieme. Sarah Esposito, ex fidanzata di Valerio, non sembra stupita da tale annuncio.