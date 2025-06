Temptation Island 2025: presentata la quinta coppia

Valerio e Sarah formano la quinta coppia di Temptation Island 2025 le cui registrazioni sono tuttora in corso in Calabria, nuova location del programma dell’amore di canale 5 che andrà in onda da giovedì 3 luglio. A scrivere a Temptation Island sono stati entrambi perché sia Valerio che Sarah non sono più sicuri di essere fatti l’uno per l’altra dopo cinque anni di fidanzamento. Nell’ultimo periodo, il rapporto non ha soddisfatto entrambi.

Lei, infatti, ha raccontato, nel video di presentazione, di aver sentito delle mancanze da parte di lui mentre Valerio ha raccontato di essere stato letteralmente spiazzato da una scoperta. Valerio, infatti, è venuto a sapere della presenza di alcune chat della fidanzata Sarah con due uomini diversi portandolo a mettere tutto in discussione.

Le parole di Valerio e Sarah, coppia di Temptation Island 2025

Sarah ha 24 anni ed è fidanzata con Valerio da cinque anni. Il loro è più di un fidanzamento perché hanno anche iniziato a convivere. Sarah, tuttavia, non è più convinta che Valerio sia la persona giusta per costruire un futuro con lui. “Voglio capire se è la persona giusta per me”, dice lei. “Abbiamo scritto entrambi a Temptation Island e quest’anno siamo stati richiamati. In quest’anno ho avuto molte mancanze da parte di Valerio, mi è sembrato quasi di elemosinare il suo amore”, ha spiegato lei.

Nell’ultimo periodo, Sarah ha spiegato di aver “ricevuto delle attenzioni da parte di altre persone” e di averle “accettate, quindi decido di partecipare al programma per capire se Valerio è la persona giusta per me”, ha spiegato. “Ultimamente ho avuto delle mancanze nei confronti di Sarah perché ho scoperto chat con due uomini diversi, se lei si è iscritta per capire se io sono la persona adatta a lei, anche io voglio capire la stessa cosa”, ha aggiunto lui.