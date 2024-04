Chi sono Valerio Golino e Angharad Wood ex compagna e moglie di Riccardo Scamarcio/ La figlia Emily

Riccardo Scamarcio, domenica 28 aprile, sarà ospite a Domenica in per parlare del suo nuovo film “Sei fratelli”. Scamarcio dal 2004, dopo il successo di “Tre metri sopra il cielo”, era diventato un sex symbol e aveva fatto girare la testa a moltissime donne, oggi è padre della piccola Emily ed è diventato un uomo premuroso e galante, ma rimasto nel cuore di tutte, in particolare della sua ex compagna Valeria Golino ed ex moglie Angharad Wood.

Nonostante il successo, l’attore è sempre stato legato ai valori della vita e all’amore, proprio per questo le ex di Riccardo Scamarcio sono solo due: l’attrice Valeria Golino – ex compagna dell’attore – e l’ex moglie Angharad Wood. La prima è attrice e regista, classe 1965, ha recitato in moltissimi film tra cui “Rain Man” a fianco di Tom Cruise e Dustin Hoffman o “Lupo solitario” con Sean Penn. Legati dalla passione per il cinema, la Golino e Scamarcio sono stati una coppia dal 2005 al 2016, si erano incontrati sul set del film “Texas” e travolti dalla finzione cinematografica, in cui un giovane e una maestra si innamoravano, la passione è scattata realmente. Nonostante la differenza d’età, Riccardo Scamarcio e la sua ex Valeria Golino erano diventati una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo, poi però è arrivata la rottura. Dopo rumors su presunti tradimenti da parte dell’attore e poi altri presunti flirt estivi, questa volta da parte dell’attrice, tra i due scoppia una grande crisi e la collega, dopo la rottura, dichiara al settimanale F: “La delusione più grande della mia vita, più c’è amore più si soffre, ma non ci portiamo rancore”.

Riccardo Scamarcio: L’ex moglie Angharad Wood e la figlia Emily

Dopo anni al fianco dell’ex compagna Valeria Golino, Scamarcio si innamorò dell’ormai ex moglie Angharad Wood, una donna riservata, elegante, a capo della Tavistock Wood, un’agenzia di management che gestisce l’attività di attori e scrittori, conosciuta nel 2018.

Angharad Wood, classe 1974, ha fatto innamorare l’attore con la sua dolcezza e la sua ironia, i due hanno avviato la loro relazione “in segreto”, lontani dai riflettori e nel 2020 sono convolati a nozze e sono diventati genitori della figlia Emily. Riccardo Scamarcio ha sempre mostrato rispetto per la riservatezza dell’ex moglie e per quella della loro bambina e al Corriere della Sera aveva dichiarato: “Avere un figlio è un amore ancestrale. Diventando padre ho capito che l’amore per un figlio non ti prevede, va al di là di te. E con la paternità al cinema non ho rallentato, anzi ho accelerato, lo porto a casa”. La relazione tra Angharad – ex moglie di Riccardo – e l’attore è terminata nel 2021 a causa del colpo di fulmine dell’attore nei confronti dell’attrice e attuale fidanzata Benedetta Porcaroli; in un momento di crisi con la nuova fiamma, sempre nel 2021, Scamarcio era tornato dall’ex moglie e la figlia Emily, ma oggi i due hanno intrapreso due strade diverse e sono rimasti solo in buoni rapporti per il bene della piccola Emily. Recentemente in merito alla figlia, a Verissimo, l’attore ha dichiarato: “Da quando sono padre sono più responsabile, sono cambiato. Sento che la mia vita è importante perché voglio starle vicino. Emily ha 3 anni ma parla tantissimo, è bravissima, anche lei dice di essere un’attrice”.

