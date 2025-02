CHI SONO VINCENT E VIVIENNE ROSE CASSATA? DEDICA ALLA MAMMA A ‘VERISSIMO’

Chi sono Vincent e Vivienne Rose Cassata, i figli di Justine Mattera? Nuovo appuntamento con le storie emozionanti e le ‘prime’ in esclusiva di “Verissimo” che questo pomeriggio proporrà al proprio pubblico l’intervista della 53enne attrice di origini americane ma oramai naturalizzata italiana assieme ai figli avuti dalla relazione col secondo marito, Fabrizio Cassata. E se per la madre si tratta di un ritorno negli studi tv del rotocalco condotto da Silvia Toffanin, per gli altri due si tratterà dell’esordio e c’è appunto curiosità per sentire anche dalla loro diretta voce qualche aneddoto di vita famigliare relativo alla showgirl oltre che sul rapporto tra di loro. Raccontiamo dunque chi sono Vincent e Vivienne Rose Cassata, i figli di Justine Mattera, e cosa sappiamo di loro.

Per sapere qualcosa di più su chi sono Vincent e Vivienne Rose Cassata, i figli di Justine Mattera, dobbiamo ripercorrere in breve la vita sentimentale della cantante e attrice nata a New York nel 1971 ma che, di fatto, dal 1994 è stata adottata dall’Italia dove aveva mosso i primi passi nel mondo della musica e poi dello showbiz televisivo. Dopo il breve matrimonio col compianto Paolo Limiti, l’uomo che di fatto la scoprì e con cui fu sposata dal 2000 al 2002, la Mattera si era unita sentimentalmente a Fabrizio Cassata, l’uomo che è ancora al suo fianco nonostante alcuni momenti di crisi vissuti dalla coppia, e che l’aveva portata all’altare in seconde nozze nel 2009. Dalla loro unione erano poi nati i primi due e finora unici figli di Justine, ovvero Vincent e Vivienne Rose: ed è proprio da un post ripreso anche dalla redazione di “Verissimo” che possiamo scoprire qualcosa di più su di loro.

FIGLI DI JUSTINE MATTERA: “LA SVOLTA CON LA NASCITA DI VIVIENNE PERCHE’…”

In occasione infatti del diciassettesimo compleanno del primogenito di casa, la madre aveva pubblicato alcuni scatti inediti del ragazzo che ci permettono così di raccontare qualcosa su chi sono Vincent e Vivienne Rose Cassata, i figli di Justine Mattera, le loro età e cosa fanno oggi. “Quei capelli rossi sono di mia madre” aveva scritto la donna nella didascalia accanto alla foto -seguita poi da un vero e proprio mini-book con Vincent in posa- e riferendosi alla somiglianza tra sua mamma e il ragazzo nato nell’agosto del 2007. “Lui è un mix di noi due, direi” aveva aggiunto riferendosi ovviamente anche a suo marito Fabrizio, pur rimarcando come Vincent ricordi molto la madre della Mattera. La seconda figlia, Vivienne Rose, invece era nata nel 2009, ovvero lo stesso anno in cui lei e l’imprenditore che le ha trasmesso la passione per lo sport, segnatamente la corsa e il ciclismo (coinvolgendo in seguito anche Vincent e la sorella), erano convolati a nozze.

“Senza di te non si va da nessuna parte: ti amo tantissimo mamma”: con questo video-messaggio, mandato in onda proprio nel corso di una recente puntata di “Verissimo”, avevamo scoperto chi sono Vincent e Vivienne Rose Cassata, i figli di Justine Mattera. Infatti nella breve clip che, a sorpresa, la Toffanin aveva mostrato all’attrice italo-americana c’erano i due figli e il marito Fabrizio che le rivolgevano un affettuoso saluto. Di sicuro, per la Mattera la nascita di Vincent e Vivienne Rose è stato un evento capace di cambiarle la vita: come ricordiamo, la donna avrebbe voluto costruire una famiglia anche con Paolo Limiti ma le differenti vedute col ex marito avevano portato poi i due a prendere strade diverse. “La svolta per me è arrivata con la seconda figlia” aveva confessato al magazine ‘Io Donna’, spiegando che da allora aveva smesso di “mettermi davanti a tutto e a tutti e mi sono resa conto che, nonostante amassi il mio lavoro, la cosa a cui tenevo di più era la famiglia”.