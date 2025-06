Sinisa Mihajlovic, il rapporto speciale con i figli e il dolore dopo la triste scomparsa a causa della malattia.

Un baricentro reciproco, lui per i suoi figli e loro per lui; Sinisa Mihajlovic, proprio prima che il tragico destino si abbattesse sulla sua esistenza, confessava il rammarico più grande. “Mi dispiace non veder crescere i miei figli”, lo racconta Arianna – moglie del compianto allenatore ed ex calciatore – nell’intervista che andrà in onda questa sera a Storie al bivio show di Monica Setta, come riporta Tuttosport. Parole che mettono in evidenza un rapporto evidentemente viscerale, manifesto di una famiglia che si è sempre nutrita dell’amore reciproco per far fronte alle difficoltà della vita.

“Ora ci sarai tu come guida per i nostri figli”, la moglie di Sinisa Mihajlovic – Arianna – ha ricevuto con queste parole una sorta di mandato da parte dell’amore della sua vita quando era prossimo a passare a miglior vita. “Mi ha affidato il suo amore e la sua famiglia”, ha raccontato, stando alle anticipazioni, Arianna Mihajlovic sempre nell’intervista a Storie al bivio show di Monica Setta – intervista in onda questa sera, 24 giugno 2025 – mettendo ulteriormente in evidenza come proprio i figli occupassero quasi nella totalità le preoccupazioni per il futuro in vista della sua scomparsa per via della malattia.

Figli di Sinisa Mihajlovic, cosa fanno oggi ed esperienze in tv

Ma cosa fanno oggi i figli di Sinisa Mihajlovic? A dispetto della notorietà del papà, la famiglia si è sempre protetta con discrezione e riservatezza. Le uniche eccezioni riguardano Virginia e Viktorija che in alcune occasioni hanno avuto modo di farsi conoscere anche dal pubblico televisivo. In particolare, entrambe in alcune interviste televisive hanno messo in evidenza proprio il legame viscerale con il compianto papà e la sofferenza scaturita dalla sua triste e prematura scomparsa a causa della malattia. Quasi irreperibili invece le informazioni sui figli maschi, defilati dall’attenzione mediatica ma ugualmente innamorati del papà, Sinisa Mihajlovic, che tanto amore ha donato nel corso della sua splendida vita da uomo e sportivo.