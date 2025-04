Rita Rusic è mamma di due figli, Vittoria e Mario, nati dall’amore con Vittorio Cecchi Gori. I due ragazzi, grande orgoglio dell’attrice e produttrice cinematografica, sono molto diversi tra loro. A raccontarli, qualche tempo fa, era stata proprio la mamma a Verissimo: “Sono grandi. Vittoria vive a Miami, Mario vive a Roma dopo diverso tempo passato a Londra”. Nel 2022, Rita Rusic raccontava inoltre che avrebbe cominciato a lavorare con il figlio e probabilmente anche con la figlia. Ma che mamma è la ex modella croata e produttrice cinematografica di successo?

“Sono una mamma italiana al 100%. Ci sentiamo tutti i giorni. Se non li sento, li chiamo. Sono molto tranquilla se li sento, anche perché io mi diverto proprio a parlare con loro, avere un bel dialogo” ha raccontato Rita. Anche per i suoi figli, Rita è una mamma speciale. “Hai dato tutta te stessa al nostro nucleo familiare, anche dopo la separazione con babbo. Mi hai insegnato tanto, sei il mio punto di riferimento e la mia stella polare, anche nei momenti in cui mi sono sentita persa” ha raccontato la figlia Vittoria parlando della mamma in un videomessaggio mandato in onda a Verissimo.

I figli di Rita Rusic sono profondamente legati alla loro mamma. Parlando della sua primogenita, Vittoria, la Rusic ha spiegato: “Vittoria è una persona profondamente speciale, con tutti i suoi difetti. È molto intelligente, acuta, divertente. Solo che pensa troppo: lei è laureata in psicologia, sociologia e criminologia. È molto profonda”. I figli di Rita Rusic, come raccontato dalla mamma, hanno sofferto tanto per la separazione dei loro genitori.

“Vittoria aveva 13 anni, stava iniziando ad assaporare la vita da adulta, quindi capiva tutto. Mario aveva 7 anni, chiaramente era un po’ più bambino, capiva meno. Poi ha sofferto più avanti”. I due ragazzi hanno un rapporto fatto di alti e bassi con il padre: “Lo sentono, Vittoria meno, perché vive fuori ed è stata spesso in conflitto con il padre. Li ho cresciuti sola, anche perché la nostra è stata una separazione conflittuale”.

