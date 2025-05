CHI SONO VITTORIO MASCHIETTO E ANGELO ROVATI? “LE MIE AMICHE LO BOCCIARONO, MA IO…”

Chi sono Vittorio Maschietto e Angelo Rovati, gli ex di Chiara Boni, e cosa sappiamo di queste due storie d’amore finite anzitempo? Nuova puntata di “Storie di donne al bivio” come al solito su Rai 2 (l’appuntamento è per le ore 15) e nel salottino tv in cui è di casa Monica Setta sarà il turno di confessarsi e aprirsi con la conduttrice della 76enne stilista fiorentina, una delle maggiori innovatrici nel campo della moda in Italia, ma anche personaggio ribelle ed eclettico, tanto da essere stata concorrente di “Ballando con le Stelle” e volto noto, con le sue interviste, a “Domenica In”. Qui, invece, ci concentriamo sulla sua vita sentimentale e raccontiamo invece Chi sono Vittorio Maschietto e Angelo Rovati, ex di Chiara Boni.

Per aprire questo capitolo sulla vita della mente dietro la griffe ‘La Petite Robe’ e designer che in passato ha spopolato negli Stati Uniti, e scoprire chi sono Vittorio Maschietto e Angelo Rovati, ex di Chiara Boni, dobbiamo brevemente dare conto degli amori della diretta interessata, da sempre al centro di una vita sentimentale molto intesa. Fidanzata anche con Vittorio Sgarbi e Cesare Romiti, la 76enne toscana aveva convolato a giuste nozze prima con Maschietto e, successivamente, è stata la moglie del compianto Angelo Rovati (ex cestista e poi anche apprezzato dirigente sportivo, imprenditore e con anche una carriera politica al fianco di Romano Prodi), venuto prematuramente a mancare a causa di una malattia dopo che lei e Chiara erano stati sposati per quasi sette anni.

CHIARA BONI E LA MALATTIA DI ROVATI, “LE ULTIME NOTTI LUI URLAVA DAL DOLORE E…”

Raccontando chi sono Vittorio Maschietto e Angelo Rovati, ex di Chiara Boni, possiamo partire dal primo: molto abbottonata sulla propria vita privata, la stilista aveva rivelato proprio qualche tempo fa, in una bella intervista concessa al ‘Corriere della Sera’, di aver conosciuto ‘Titti’ (questo il nomignolo del suo primo marito) al tennis club della sua città natale: “Ero in piscina e vidi questo ragazzo con gli occhi incredibilmente azzurri e barba e capelli lunghi” il suo ricordo di Maschietto, sessantottino che studiava architettura e fece subito breccia nel suo cuore, pur ricevendo un secco ‘no’ dalle amiche di una giovane Boni: “Loro lo bocciarono, ma poi ci sposammo anche se litigavamo sempre…”. E proprio al quotidiano milanese la diretta interessata aveva parlato di lui come di un “un architetto visionario che mi appoggiò nell’avventura del mio negozio”.

Cosa sappiamo invece del secondo matrimonio della poliedrica designer di Firenze? Nel nostro racconto alla scoperta di chi sono Vittorio Maschietto e Angelo Rovati, ex di Chiara Boni, dobbiamo accennare pure al dolore per la perdita del secondo, morto a soli 67 anni. Dopo le prime nozze con Maschietto (“Finì perché avevamo teorizzato la coppia aperta ma siamo rimasti in ottimi rapporti”) ecco la conoscenza, in quel della sua amata Toscana, di Rovati: “Quando ci sposammo lui era già molto malato (…) Gli avevano dato sei mesi di vita, ma poi ha vissuto per altri dodici” aveva rivelato la Boni parlando del tumore che era stato diagnosticato al marito già da diversi anni. “Passammo le ultime sue tre notti in casa con lui che urlava dal dolore” è il ricordo della donna di un dramma che fa fatica a ricordare ancora oggi. E sull’essergli stata accanto e, come dice lei, avergli fatto da infermiera per oltre un decennio constatando da vicino le sue gravi condizioni di salute, la Boni aveva aggiunto: “Se capitasse a me, me ne andrò a morire in Svizzera”.