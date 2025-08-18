Chi sono Viviana Fenzi e Gino Malanima, i genitori di Nada: "L’esordio troppo precoce nella musica peggiorò la situazione a casa e..."

CHI SONO VIVIANA FENZI E GINO MALANIMA? “IN CASA NON AVEVAMO SOLDI E…”

Chi sono Viviana Fenzi e Gino Malanima, i genitori di Nada, e cosa sappiamo a proposito della malattia della madre? Questa sera, in fascia prime time su Rai 1, potremo rivedere il film biografico “La bambina che non voleva cantare”, ispirata agli anni giovanili e gli esordi nella carriera di Nada Malanima, la cantautrice e scrittrice oggi 71enne, che la regista Costanza Quatriglio aveva portato sullo schermo nel 2021 con le fattezze di Tecla Insolia che interpreta l’artista a soli 15 anni. E se in un altro pezzo quest’oggi abbiamo spiegato il significato del curioso titolo di questo film per la tv, qui invece accendiamo i riflettori sulla vita privata della cantante toscana e sul rapporto con i genitori, il successo e un saliscendi emozionale che aveva rischiato di spezzarla quando ancora era adolescente.

Per raccontare chi sono Viviana Fenzi e Gino Malanima, i genitori di Nada, possiamo rifarci ad alcuni libri scritti dalla diretta interessata (che, in parte, hanno ispirato liberamente la sceneggiatura del biopic scritta dalla stessa Costanza Quatriglio) e alle interviste che ha rilasciato durante le conferenze di presentazione di questo film della durata di poco più di un’ora e mezza e che prova a restituire anche il mood di quegli anni. Nata e cresciuta in provincia di Livorno (a Gabbro, frazione di Rossignano Marittimo) nel 1953, in una famiglia che faticava a sbarcare il lunario, Nada si era messa in mostra da piccola per via della sua splendida voce: se suo padre Gino, contadino, era anche un clarinettista, mamma Viviana aveva vissuto come un segno la nascita di quella bambina che secondo i medici non sarebbe mai arrivata e la predizione di una gitana che aveva anticipato il suo futuro successo…

NADA, IL RAPPORTO COMPLICATO CON LA MADRE: “LITIGAVAMO MA DIPENDEVO DA LEI”

Il suo ingresso nel mondo della musica e l’esordio precoce a Sanremo a 15 anni avevano entusiasmato il padre e la madre, mentre quella ragazzina, introversa e solitaria, aveva vissuto con difficoltà l’impatto col palcoscenico e le luci della ribalta. Non a caso, nel film si racconta pure di come la piccola Nada prendesse lezioni di canto anche malvolentieri, sperando di poter essere d’aiuto alla madre, colta da una grave forma di depressione. Scoprendo chi sono Viviana Fenzi e Gino Malanima, i genitori di Nada, attraverso le parole della figlia si comprende come fosse la loro vita a quei tempi: “In casa c’era tanto da fare, non c’erano né soldi né benessere. C’era amore, quello sì. Ma i bisogni essenziali erano mangiare, vestirsi (…) E l’esordio troppo precoce nella musica peggiorò la situazione”. Tuttavia con la mamma il rapporto di Nada fu sempre ambivalente a causa anche delle sue condizioni di salute e gli esaurimenti di cui era preda.

Nella stanza d’ospedale in cui la donna era stata ricoverata, “la bambina che non voleva cantare” si ritrovò spesso a cantare per cercare di farla stare meglio e immaginando, con le speranze tipiche di quell’età, di farla stare meglio dato che lei ne aveva fatto una ragione di vita. “Cantavo per lei, non per me: così ho odiato la musica” aveva raccontato al ‘Corriere della Sera’, rivelando che la donna entrava e usciva dagli ospedali. “Avevo paura di perderla, soffriva di nervi: mi costrinse a cantare ma io salivo sul palco e vomitavo…” ricorda l’artista che, all’epoca, aveva smesso di mangiare ed era diventata anoressica. “Era una donna intelligente e forte, ma anche nevrotica e fragile” aveva aggiunto parlando con ‘la Repubblica’ di un rapporto che l’ha segnata dato che entrambe hanno sempre avuto un carattere molto deciso e, nonostante questo, quando litigavamo poi si riavvicinavano. “Ma avevo come una dipendenza da lei, avevo bisogno di starle vicino”.