Chi sono Yilmaz e Demir di Terra amara?/ Tutti pazzi per i due attori turchi

Terra amara: tutti pazzi per i suoi protagonisti

Terra amara è la nuova soap turca di Canale5 in onda tutti i giorni da giugno. Forte di una storia coinvolgente, ambientata nella Turchia degli anni Settanta, segnata da una forte crisi economica e violenza politica, Terra amara deve il suo successo al format (un amore tragico e un triangolo da non perdere) e al suo cast: ben 2 milioni di spettatori al giorno su Canale5, la soap è pronta a bissare il successo dei precedenti prodotti turchi come Daydreamer e Brave and Beautiful.

Susanna muore in Un posto al sole?/ Ecco a chi ha sparato Lello Valsano

Il segreto della sua popolarità sta anche nella forte presenza scenica dei suoi protagonisti. Abbiamo già conosciuto Hilal Altinbilek, modella e attrice di origine kosovare che veste il ruolo della bella Zuleyha, ora è tempo di incontrare meglio anche i suoi co-protagonisti: gli interpreti di Yilmaz e Demir, che per il loro fascino si aggiungono già alla lista di attori turchi apprezzati in Italia.

Terra amara/ Anticipazioni 23 agosto: Zuleyha, ancora tragedie: Adnan scompare...

Terra amara: chi è l’attore di Yilmaz

In patria, il cast di Terra amara è già famosissimo: la soap è andata in onda dal 2018 al 2022, e oggi gli attori godono di una discreta popolarità. Tra loro c’è Uğur Güneş, classe 1987, che Nuovo Tv definisce un “buon partito”: nella soap l’attore interpreta Yilmaz, fidanzato di Zuleyha che viene ben presto separato da lei e ne passa di tutti i colori pur di poterla rivedere.

Come scrive Nuovo Tv, Uğur Güneş ha iniziato a lavorare come attore nel 2011, dopo aver conseguito una laurea in Lingue, storia e geografia. Nel 2022 ha ricevuto il premio come Miglior attore turco internazionale ai Murex D’Or di Dubai. Uğur è attualmente single, ma è alla ricerca della compagnia giusta con cui costruire un futuro e una famiglia.

Un altro domani/ Anticipazioni 23 agosto: Julia, momento difficile per la bottega

Terra amara: chi è l’attore di Demir

Murat Ünalmış interpreta invece lo spietato Demir in Terra amara, rampollo che si innamora di Zuleyha e fa in modo di separarla da Yilmaz, sposandola e rilegando il rivale in prigione a Istanbul. A dispetto del suo personaggio arrogante, Murat ha un carattere difficile, come lo definisce Nuovo Tv, con un breve divorzio alle spalle nel 2012, dopo un solo anno di matrimonio. Però crede molto nell’amore e come il collega Uğur si augura di trovare presto la donna della sua vita.











© RIPRODUZIONE RISERVATA