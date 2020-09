Chi sostituirà Flavia Vento al Grande Fratello Vip 2020?/ Vera Gemma e la Mattera…

Chi sostituirà Flavia Vento al Grande Fratello Vip 2020? La domanda potrebbe rimanere senza risposta visto che siamo all’inizio di questo percorso e i vipponi entrati nella casa sono solo la metà di quelli previsti, e quindi l’uscita di scena di Flavia Vento per il momento potrebbe rimanere tale. Proprio sui profili social ufficiali del reality nelle scorse ore è stata annunciata la notizia dell’abbandono di Flavia Vento per via dei suoi cani, lo stesso motivo per il quale al suo risveglio era scoppiata in lacrime consolata poi dai suoi coinquilini. A quanto pare niente e nessuno è riuscita a convincerla a rimanere ma per il momento il suo posto potrebbe rimanere vacante e non solo perché siamo agli inizi del programma e venerdì dovranno fare ingresso gli altri vip ma anche per l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo.

JUSTINE MATTERA E VERA GEMMA PRONTE A SOSTITUIRE FLAVIA VENTO AL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

In particolare, a causa delle normative da rispettare in termini di Covid 19 sembra un po’ difficile che al momento un vip venga preso dalla strada e buttato dentro in soli due giorni. Prima dell’ingresso in casa dovrà fare tutto l’iter che prevede triage e tamponi prima del suo arrivo in casa. Ma se così non fosse e ci fossero già dei sostituti pronti ad entrare a chi toccherà? In molti sono pronti a scommettere che a questo punto potrebbe essere una tra Vera Gemma e Justine Mattera a varcare la porta rossa. Il loro nome è stato fatto più volte nei mesi scorsi ma alla fine non erano tra i concorrenti ufficiali di questa edizione, ma se fossero pronte in panchina?



