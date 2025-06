Pomeriggio Cinque, dopo Myrta Merlino un uomo alla conduzione?

Dopo l’addio di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque, con tanto di commosso saluto finale ai telespettatori durante l’ultima puntata della stagione, Mediaset è ora costretta a trovare il suo sostituto o la sua sostituta. La conduzione del contenitore pomeridiano di Canale 5 resta uno dei principali nodi da sciogliere per la nuova stagione televisiva, già in fase di programmazione; sono tanti i nomi che potrebbero sostituire la conduttrice, che dal prossimo autunno potrebbe sbarcare su Rete 4 secondo le più recenti indiscrezioni.

Per sostituire Myrta Merlino sono stati fatti in questi giorni i nomi di Cesara Buonamici, che con buone probabilità dirà addio al ruolo di opinionista nella nuova edizione del Grande Fratello, ma anche di Veronica Gentili, attualmente al timone de L’Isola dei Famosi 2025. Eppure nessuna di loro prenderà il suo posto: secondo un’indiscrezione bomba di Davide Maggio delle ultime ore, infatti, “a prendere in mano le redini del Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino sarà un uomo“.

Pomeriggio Cinque, il nuovo conduttore “potrebbe sorprendere tutti“: il rumor

Sarà dunque con buone probabilità un volto maschile a guidare la nuova edizione di Pomeriggio Cinque. Negli ultimi giorni è stato fatto anche il nome di Alfonso Signorini, confermato al timone della nuova edizione del Grande Fratello in partenza dall’autunno, ma avrebbe declinato l’offerta di Mediaset. Al momento, però, il nuovo conduttore del programma pomeridiano di Canale 5 resta top secret e “potrebbe sorprendere tutti“.

Inoltre, secondo l’indiscrezione sempre di Davide Maggio, “il programma potrebbe tornare a Milano” dopo essere andato in onda nelle ultime due stagioni presso il centro di produzione di Roma. Aria di grandi novità attorno a Pomeriggio Cinque, dunque, a cominciare dal rebus conduzione che deve essere ancora del tutto risolto. Il nome in casa Mediaset c’è già ma, al momento, permane il mistero: chi sarà l’erede di Myrta Merlino?

