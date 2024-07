CHI SOSTITUISCE SINNER? LA POSIZIONE DI MUSETTI

Chi sostituisce Sinner alle Olimpiadi Parigi 2024? Questa è la grande domanda dopo aver digerito il boccone amaro del ritiro di Jannik Sinner ai Giochi Olimpici per una tonsillite. Il numero uno del tennis italiano e mondiale non prenderà parte dunque a due diverse specialità.

Infatti, Sinner era stato inserito sia per il singolare sia per il doppio maschile con Lorenzo Musetti. In entrambi i casi Jannik era testa di serie numero uno, anche se non ha mai giocato nemmeno una partita ufficiale in coppia con il tennista di Carrara.

L’assenza di Sinner cambierà dunque tutto, modificando completamente la situazione legata alle teste di serie. Nel singolare Musetti passerà da 14esimo a 12esimo sia per via del ritiro del connazionale sia per quello del polacco Hubert Hurkacz, annunciato ieri.

CHI SOSTITUISCE SINNER? PERCHÉ VAVASSORI

Chi sostituisce Sinner alle Olimpiadi Parigi 2024? A questo punto, non essendoci più tempo a disposizione per chiamare un nuovo elemento del roster italiano, bisognerà fare di necessità virtù. Al suo posto, dunque, ci sarà Andrea Vavassori per miglior piazzamento in singolare.

Il tennista di Torino si farà letteralmente per tre per la Nazionale. Oltre a sostituire Sinner nel singolare, dove avrà poche chance di medaglia, Vavassori giocherà da favorito sia il doppio maschile con Bolelli, dove ora saranno teste di serie numero uno a discapito proprio di Sinner/Musetti, sia il doppio misto che disputerà insieme a Sara Errani, doppista nel femminile con Jasmine Paolini.