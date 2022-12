Chi sostituisce Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip?/ Salta 4 puntate, gli indizi

Sonia Bruganelli: assente al Grande Fratello Vip per quattro puntate

Sonia Bruganelli, in vista delle festività natalizie, salterà quattro puntate del Grande Fratello Vip 2022. Da quanto emerso la moglie di Paolo Bonolis volerà negli Stati Uniti per godersi il Natale e le festività in compagnia della sua famiglia. Già lo scorso anno l’opinionista aveva saltato due puntate durante il periodo delle feste, venendo sostituita da Laura Freddi, ex compagna di Paolo Bonolis. Scelta che aveva entusiasmato la stessa Bruganelli, la quale si era complimentata con lei per il lavoro svolto. Questa volta chi prenderà il posto della Bruganelli? Il nome più gettonato sembra quello di Giulia Salemi. L’influencer conosce molto bene le dinamiche del reality show, è stata concorrente due volte e in questa settima edizione è portavoce degli utenti dei social. Ma al momento non ci sono conferme.

Al suo posto Adriana Volpe? La smentita dell’ex opinionista

Pipol TV ha ipotizzato anche che Alfonso Signorini potesse richiamare in studio Adriana Volpe, opinionista della scorsa edizione al fianco di Sonia Bruganelli. Nei giorni scorsi la Volpe era Cortina per un evento, in cui era presente anche Alfonso Signorini. Da qui il dubbio che potesse essere la Volpe a prendere il posto della “rivale”. Ma è stata la stessa Adriana Volpe, sotto il post Instagram di Pipol Tv, a rivelare che non sarà lei a sostituita la Bruganelli: “Non sostituisco nessuno, come già detto quando andai ospite al GF”. In molti speravano nel suo arrivo, rimpiangendola come opinionista: “Mi sarebbe piaciuto dall’inizio e con Giulia avrebbero spaccato” e “Almeno la Volpe dice ciò che pensa e dice le cose giuste”, hanno scritto due fan. Per scoprire che prenderà il posto di Sonia Bruganelli nelle prossime puntate, non resta che attendere la prossima diretta.

