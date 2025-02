Chi sta male dei Duran Duran?

Niente Festival di Sanremo 2025 per Andy Taylor dei Duran Duran: lo storico chitarrista della band ospite della terza serata è assente, perché si ritirato da tempo a causa della malattia. Infatti, sta lottando contro un cancro alla prostata: sulle sue condizioni di salute è intervenuto in questi giorni proprio Simon Le Bon. Nella conferenza stampa che si è tenuta alla vigilia della performance sull’Ariston, il frontman ha espresso il rammarico per l’assenza dell’amico, dicendosi sicuro del fatto che gli sarebbe piaciuto essere con loro in Italia.

Poi ha confermato che si sta curando per il tumore, che è in “uno stadio molto avanzato“, nello specifico il quarto. Si tratta di un cancro metastatico, quindi Andy Taylor non può far altro che combatterlo “il più duramente possibile“, con la consapevolezza però di non essere solo in questa lotta, perché può contare sul sostegno del resto della band.

Come sta Andy Taylor dopo la diagnosi di cancro alla prostata

Nei mesi scorsi Andy Taylor era intervenuto pubblicamente per elogiare Re Carlo per aver rivelato la sua diagnosi di cancro, perché così avrebbe incoraggiato i malati. “Esistono trattamenti straordinari per tutti i tipi di cancro che fino a qualche anno fa non erano possibili, quindi immagino che riceverà il meglio del meglio, come è giusto che sia“, aveva dichiarato il chitarrista dei Duran Duran.

“Una volta che inizi a parlarne, scopri la generosità, la cura e la speranza delle altre persone“. Dopo aver scoperto di avere un cancro alla prostata, Andy si è sottoposto a diverse cure, anche sperimentali, oltre a cicli di radioterapia e chemio. “Devo stare attento, perché mi sottopongo a trattamenti che vanno alle ossa“, aveva aggiunto al Daily Mail. La sua battaglia, dunque, prosegue e può contare anche sul sostegno dei suoi fan italiani.

