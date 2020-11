Chi tra Derrick, Tibbs, Callaghan e Colombo non è noto come ispettore?/ La risposta

Chi tra Derrick, Tibbs, Callaghan e Colombo non è un personaggi tv noto come “ispettore”? È questa una delle domande della nuova puntata di Chi vuol essere milionario con Gerry Scotti. Si tratta di quattro personaggi ben noti al pubblico di lettori e telespettatori per le loro indagini e, quindi, tutti associabili all’appellativo di ispettore. Uno di loro, però, non lo è ma è invece noto con un altro appellativo. Chi? Colombo. Il sito di Mediaset ci fa infatti sapere che: “Colombo è il protagonista di una serie televisiva statunitense di genere poliziesco, prodotta dal 1968 al 2003. Il personaggio interpretato da Peter Falk ricopre il ruolo di tenente e non di ispettore.”

Colombo non è noto come ispettore

E ancora: “Premiata quattro volte con l’Emmy Award, la serie tv del tenente Colombo ha visto la partecipazione di importanti attori come Leonard Nimoy, Donald Pleasence ed il cantante Johnny Cash. Al contrario, Derrick, Tibbs e Callaghan sono celebri ispettori televisivi.” Ilaria Sambinello da Vigevano, la concorrente di questa nuova puntata, risponde con facilità alla domanda di Gerry.



© RIPRODUZIONE RISERVATA