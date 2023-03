Chi trova un amico trova un tesoro/ Film commedia su Rete 4, oggi Sabato 4 marzo

Chi trova un amico trova un tesoro, film di Rete 4 diretto da Sergio Corbucci

Oggi, Sabato 4 marzo, Rete 4 manda in onda alle ore 21:25 la commedia italiana del 1981 Chi trova un amico trova un tesoro, distribuito da Ceiad Ricci e Marinelli e prodotto da Take 1 Productions per Elpico Sas. La regia è di Sergio Corbucci che ha diretto importanti attori come Totò, Peppino De Filippo, Renato Pozzetto, Paolo Villaggio ed Enrico Montesano. Tra i suoi ultimi lavori troviamo Night Club e I giorni del Commissario Ambrosio. Sergio Corbucci si è occupato anche di scrivere la sceneggiatura con la collaborazione di Mario Amendola.

Nel cast di Chi trova un amico trova un tesoro, oltre a Louise Bennett, Mirna Seya e John Fujoka, recita la coppia Bud Spencer e Terence Hill che Sergio Corbucci ha diretto per la prima volta nel 1978 nel film Pari e dispari.

Terence Hill conosce Bud Spencer sul set di Dio perdona … io no, da cui nasce il celebre sodalizio artistico. I due attori sono protagonisti di molte pellicole del genere “spaghetti western”, e più precisamente Chi trova un amico trova un tesoro è il dodicesimo dei sedici film interpretati dalla coppia, mentre l’ultima pellicola che li vede recitare insieme è Botte di Natale, uscito nel 1994. Infine, la colonna sonora del film è dei La Bionda, il duo musicale italiano formato dai fratelli Carmelo e Michelangelo La Bionda.

Chi trova un amico trova un tesoro, la trama del film

Nel film Chi trova un amico trova un tesoro Alan Lloyd è un giocatore d’azzardo con un debito di gioco per cui è costretto a fuggire dai suoi creditori. Riceve in dono una mappa di un tesoro lasciato dai giapponesi su un’isola del Pacifico alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Charlie O’Brien è invece un capitano che sta per intraprendere una crociera in solitaria intorno al mondo.

Alan, in fuga dagli uomini che lavorano per un boss, sale sulla nave di Charlie mentre questa sta per salpare. Charlie decide di tenere Alan con sé, ma quando scopre che ha manomesso la bussola verso l’Isola del Tesoro, scoppia una colluttazione tra i due che finiscono in mare e a nuoto raggiungono un’isola popolata da degli indigeni. All’inizio gli indigeni non si mostrano amici, ma Alan e Charlie riescono a guadagnare la loro fiducia picchiando una banda di pirati che saccheggia l’isola.

Gli indigeni aiutano quindi i due nella loro caccia al tesoro. Si avvicinano così a un fortino in cima all’isola, abitato da un anziano generale giapponese convinto che la guerra non sia ancora terminata che mostra loro l’ingente somma di denaro rubata dalla Marina statunitense durante il conflitto e nascosta per molti anni. Nel frattempo, le voci sul tesoro giungono alle orecchie del boss, che pianifica come impossessarsene assieme ai pirati.











