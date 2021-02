Chi trova un amico trova un tesoro/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer e Terence Hill

Chi trova un amico trova un tesoro va in onda su Rete 4 nella prima serata di oggi, sabato 20 febbraio, alle ore 21.20. Si tratta di una commedia del 1981 diretta da Sergio Corbucci (Django, Totò, Peppino e la dolce vita, Rimini Rimini) ed interpretato dalla coppia Bud Spencer e Terence Hill (Lo chiamavano Trinità, Altrimenti ci arrabbiamo, I due superpiedi quasi piatti). Nel cast anche John Fujioka (Guerriero americano, L’ultimo viaggio dell’arca di Noè, Alba d’acciaio) e Sal Borgese, caratterista interprete di moltissime commedie italiane, già sul set con Bud Spencer e Terence Hill in Pari e dispari e Poliziotto Superpiù.

Chi trova un amico trova un tesoro, la trama del film

Seguiamo da vicino la trama di Chi trova un amico trova un tesoro. Alan (Terence Hill) è un giovane e ottimista perdigiorno, abituato ad essere sempre senza soldi e amante delle corse dei cavalli. A causa di questo suo vizio perde tutti i risparmi del vecchio zio con cui vive. Questi gli parla però di un tesoro favoloso nascosto durante la Seconda Guerra Mondiale su un’isoletta disabitata dell’Oceano Pacifico. Per raggiungere il fantomatico tesoro Alan si imbarca clandestinamente sulla piccola barca di Charlie (Bud Spencer), che sta per partire per un giro del mondo in solitaria sponsorizzato da un’azienda di marmellate. Quando Charlie scopre Alan a bordo fra i due scoppia una furibonda litigata, che lascia presto spazio alla reciproca sopportazione.

Charlie scopre però che il clandestino ha addirittura deviato il tragitto della barca, per fare vela proprio verso l’isola del tesoro. Ne nasce un nuovo tafferuglio, nel quale i due cadono fuori bordo. Persa la barca, i due arrivano a nuovo a un’isoletta vicina, che scopriranno poi essere quella indicata dallo zio di Alan.

Non si tratta però di un paradiso disabitato: lì trovano una tribù di indigeni, un vecchio giapponese ormai impazzito e convinto che la Seconda Guerra Mondiale sia ancora in corso e una banda di avventurieri giunti lì anche loro alla ricerca del tesoro. Questo però si rivelerà molto meno prezioso di quanto stimato da Alan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA