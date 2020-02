Chi trova un’amico trova un tesoro/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer e Terence Hill

Chi trova un’amico trova un tesoro va in onda su Rete 4 per la prima serata di oggi, sabato 29 febbraio, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola italiana nel 1981 in collaborazione con gli Stati Uniti d’America per la regia Sergio Corbucci il quale si è occupato anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Mario Amendola. Le musiche della colonna sonora di questo film sono state scritte e composte dal duo musicale dei La bionda mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato assegnato a Luigi Kuveiller. Nel cast sono presenti Terence Hill, Bud Spencer, Sal Borgese, John Fujioka, Herb Goldstein e Claudio Ruffini.

Chi trova un’amico trova un tesoro, la trama del film

Ecco la trama di Chi trova un’amico trova un tesoro. Un giovane di nome Alan ha il vizio di scommettere sul mondo delle corse dei cavalli ed in particolar modo di farlo con dei pericolosi malviventi. Purtroppo una scommessa piuttosto rilevante dal punto di vista economico, si rivela perdente e siccome Alan non ha il denaro necessario per poter onorare il suo debito è costretto a fuggire arrivando nella casa di un suo vecchio zio Brady al quale vorrebbe chiedere dei soldi. Tuttavia lo zio, l’unica cosa che può dargli, è una vecchia mappa di un Isola del tesoro secondo la quale ci sarebbe un incredibile quantitativo di denaro da poter prendere. A questo punto Alan non farà altro che scappare nuovamente dai suoi inseguitori e ritrovarsi all’interno della barca di Charlie. Charlie è un amante del mare che sta per dare vita ad una crociera intorno al mondo in solitaria anche grazie allo sponsor di una azienda che produce marmellata. Durante la traversata Charlie si renderà conto che sulla propria barca sia presente Alan e cercherà in ogni modo di catturarlo e buttarlo a mare. Tuttavia i loro continui battibecchi avranno come principale conseguenza quella di perdere la barca e di ritrovarsi praticamente sull’isola del tesoro che era stata indicata dallo zio Brady, In questa isola i due uomini dovranno fare i conti con una tribù indigena e soprattutto con un vecchio generale giapponese convinto che la guerra contro gli Stati Uniti sia ancora in essere per cui difende con tutte le munizioni di cui dispone un vecchio forte nipponico. Proprio all’interno del forte, i due amici riusciranno a trovare quel tesoro di cui entrambi ormai erano alla ricerca.

