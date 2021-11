Chi ucciderà Charley Varrick?/ Su Rete 4 il film con Walter Matthau

Chi ucciderà Charley Varrick? andrà in onda su Rete 4 nel pomeriggio di venerdì 12 novembre, alle ore 16.40. Si tratta di un film giallo del 1973 diretto, prodotto ed interpretato da da Don Siegel (L’invasione degli ultracorpi, Fuga da Alcatraz, Ispettore Cahhaghan: il caso Scorpio è tuo).

Nel cast anche Walter Matthau (la strana coppia, Due irresistibili brontoloni, Dennis la minaccia), Joe Don Baker (Un duro per la legge, 007 – Zona periclosa, GoldenEye), Andrew Robinson (Hellbound: Hellraiser II, Cobra, la serie tv Star Trek – Deep space Nine) e Felicia Farr (L’ultima carovana, Duello tra le rocce, Baciami stupido). Il film è tratto dal romanzo The Looters di John H. Reese.

Chi ucciderà Charley Varrick? La trama del film

Leggiamo da vicino la trama di Chi ucciderà Charley Varrick? Charley Varrick (Walter Matthau) è un pilota acrobatico che campa disseminando pesticidi e fertilizzanti sui campi con il suo aereo. La sua principale fonte di guadagno è però un’altra: rapinare banche. Lui e la sua banda, di cui fa parte anche la moglie Nadine (Jacqueline Scott), si concentra sulle piccole banche di paese, in modo da non attirare troppo l’attenzione con incassi troppo ingenti. Tutto sembra andare per il meglio, fino al colpo alla banca di Tres Cruces.

Durante la rapina compare infatti la polizia, che si trovava nei paraggi per caso, e nasce una sparatoria. Chaley, un suo uomo (Andrew Robinson) e Nadine, ferita da un colpo di pistola, sono gli unici che riescono a fuggire. Durante la fuga però Nadine muore e i due riescono ad occultarne il cadavere.

Contando i soldi della sanguinosa rapina però Chaley e il compagno scoprono di avere incassato quasi un milione di dollari, una cifra troppo alta per la cassaforte di una banca così modesta. Intuiscono quindi che sono entrati in possesso di soldi depositati lì dalla malavita per qualche losco traffico. Ora i due si rendono conto di essere braccati non solo dalla polizia, ma anche dai criminali che intendono recuperare i loro soldi.

