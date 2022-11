Chi ucciderà Charley Varrick?/ Su Rete 4 il film di Don Siegel con Walter Matthau

Chi ucciderà Charley Varrick?, film di Rete 4 diretto Don Siegel

Chi ucciderà Charley Varrick? va in onda su Rete 4 in fascia pomeridiana oggi, 14 novembre 2022, a partire dalle ore 16.45 la visione di un film di genere thriller-azione per la regia di un maestro del genere poliziesco ovvero Don Siegel. Il film, realizzato nel lontano 1973, si ispira ad un romanzo di narrativa di John Henry Reese il cui titolo è “The Looters”. Gli attori principali sono Walter Matthau, Jacqueline Scott, Joe Don Baker, Andrew Robinson.

Inizialmente il regista Don Siegel aveva pensato di offrire il ruolo del personaggio protagonista a Clint Eastwood. Questi non accettò e giustificò il suo rifiuto sottolineando che il personaggio non mostrava alcun lato positivo e nessuna volontà di espiazione. Siegel è noto anche per aver diretto nel 1979 il film drammatico-thriller “Fuga da Alcatraz” interpretato proprio da Clint Eastwood, l’ultima volta che il regista e l’attore hanno lavorato insieme.

Chi ucciderà Charley Varrick?, la trama del film

Leggiamo la trama di Chi ucciderà Charley Varrick?. Dopo aver lavorato a lungo nelle fiere cittadine come pilota acrobatico e dopo aver tentato il mestiere di disinfestatore aereo di terreni agricoli, entrambi lavori poco remunerativi, Charley Varrick e sua moglie Nadine decidono di rivoluzionare la loro vita improvvisandosi rapinatori di banche. Inizialmente prendono di mira piccoli istituti di credito di paese, credendo che fossero meno protette e che la rapina di un misero bottino non avrebbe portato ad indagini approfondite. Il colpo organizzato ad una filiale nella cittadina di Tres Cruces non va a buon fine.

L’improvviso arrivo della polizia provoca una sparatoria che uccide un agente di polizia, un sorvegliante ed uno dei due complici di Varrick. Charley riesce a scappare insieme a Nadine ferita gravemente e a Sullivan, l’altro suo complice. i tre fuggiaschi si nascondono nel bosco, Nadine muore e Charley, con l’aiuto di Sullivan, dà fuoco all’auto con il corpo della moglie affinché non fosse identificabile. Subito dopo i due raggiungono il loro camper che si trova a distanza in un luogo isolato. Con grande stupore i due scoprono che la somma di danaro rubato dalla banca è di gran lunga superiore a quello che credevano, nei sacchi ci sono 750mila dollari.

Quando Charley ascolta il notiziario che parla di una rapina dal magro bottino, comincia a insospettirsi e giunge alla conclusione che si tratta di riciclaggio di soldi che il direttore della banca non aveva segnato nel registro dei conti. La notizia del suicidio del dirigente della banca conferma i sospetti di Charley. In effetti il direttore decide il suicidio dopo che la malavita lo informa che sarebbe stato considerato complice nella rapina.

La criminalità locale affida a Molly, un pericoloso delinquente e sicario della malavita, il compito di trovare i rapinatori. Preoccupato più dei malavitosi che degli agenti di polizia, Varrick invita Sullivan a non spendere neanche un dollaro del bottino ma il suo complice ha deciso di darsi ai divertimenti e all’alcol. Molly non tarda ad arrivare, Sullivan viene massacrato di botte e muore mentre Charley organizza un incontro alquanto bizzarro per riconsegnare i soldi. Si presenta a bordo di un piccolo velivolo e, grazie alle sue capacità acrobatiche, riesce a fregare Molly e a tenersi il danaro. Per finire fa in modo che il corpo di Sullivan venga scambiato per quello di Charlie Varrick.

