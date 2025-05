CHI VA IN CHAMPIONS LEAGUE? SI DECIDE IN SERIE A

Chi va in Champions League? La 38^ giornata di Serie A sarà l’ultima, e dunque è arrivato il momento di scoprire quale sarà l’ultima squadra a giocare la principale competizione europea il prossimo anno. I risultati del turno precedente hanno contribuito a scremare una lotta che coinvolgeva parecchie squadre: sono rimaste fuori dalla corsa Fiorentina e Bologna, così come il Milan, e dunque adesso a giocarsi la qualificazione in Champions League sono rimaste Juventus, Roma e Lazio. La classifica dice che i bianconeri hanno 67 punti, i giallorossi 66 e i biancocelesti 65: Juventus in trasferta a Venezia, Roma a Torino sponda granata, Lazio in casa contro il Lecce.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Spazio agli ultimi verdetti, si gioca! Diretta gol live score (25 maggio 2025)

Partiamo dalle avversarie: lagunari e salentini hanno bisogno di punti per salvarsi e dunque dovranno dare tutto, non così i granata che sono tranquilli in classifica. L’impegno più abbordabile, dal punto di vista delle motivazioni di chi si va a incrociare, ce l’ha dunque la Roma; tuttavia è chiaro che il criterio di valutazione non possa essere solo quello. Adesso però, poiché le combinazioni possibili non sono poche, andiamo subito a vedere cosa potrebbe succedere e quali sono gli scenari su chi va in Champions League dal nostro campionato di Serie A, perché il tema è estremamente intrigante.

DIRETTA/ Udinese Fiorentina (risultato 0-0) video streaming tv: Alexis Sanchez è titolare! (25 maggio 2025)

LE COMBINAZIONI PER LA CHAMPIONS LEAGUE

Per scoprire chi va in Champions League bisogna partire dal primo dato, quello “secco”: la Juventus è davanti a Roma e Lazio in classifica, dunque con una vittoria a Venezia chiuderebbe ogni tipo di discorso. Se invece i bianconeri dovessero mancare i tre punti, si aprirebbero vari scenari: il primo è quello che vuole la Roma quarta in classifica con una vittoria sul campo del Torino, a prescindere da quello che farà la Lazio, altri sono più complessi. Per esempio: se la Juventus dovesse pareggiare e la Roma non vincere, i biancocelesti con una vittoria avrebbero gli stessi punti dei bianconeri ma la sfida diretta a sfavore, quindi Juventus sempre in Champions League.

DIRETTA/ Empoli Verona (risultato 0-0) video streaming tv: Esposito vs Sarr, match al via! (25 maggio 2025)

Per arrivare quarta la Lazio ha bisogno dell’incastro più complicato: vittoria contro il Lecce, sconfitta della Juventus e pareggio o sconfitta della Roma. I giallorossi invece possono anche pareggiare, ma devono appunto sperare che Lazio e Juventus non vincano: anzi, i bianconeri devono perdere e a quel punto, poiché le due squadre hanno due pareggi in stagione, si andrebbe incredibilmente al sorteggio. Altrimenti, Roma qualificata in Champions League con una vittoria e un mancato successo della Juventus, come già detto. Chi va dunque in Champions League lo scopriremo tra poco, sarà una domenica sera di grandi emozioni…