Chi verrà eliminato tra Helena, Fabio e Pamela da L’Isola dei Famosi?/ I sondaggi

Chi verrà eliminato da L’Isola dei Famosi? I sondaggi sono poco chiari

Helena Prestes, Fabio Ricci e Pamela Camassa sono stati i naufraghi più nominata di questa settimana; uno di loro potrebbe essere eliminato raggiungendo gli altri concorrenti ‘esiliati’ su L’Isola di Sant’Elena. Ma chi sarà ad abbandonare L’Isola dei Famosi tra loro?

Sul web sono circolati già i primi sondaggi online, ma la situazione sembra essere parecchio incerta. Alcuni risultati danno Helena come meno votata, altri Fabio. Ad avere la peggio, dunque, potrebbero essere tutti nessuno escluso anche se Pamela Camassa sembra senza alcun dubbio una delle naufraghe più apprezzate dal pubblico. Chi sarà ad uscire? Il quadro è poco chiaro sul web ed è dunque difficile fare previsioni soddisfacenti. Non rimane che attendere l’esito della puntata.

L’Isola dei Famosi presenta delle regole molto ferree in fatto di cibo e i naufraghi sono costretti a mangiare molto poco. Alcune concorrenti, però, già molto asciutte di partenza, stanno dimagrendo in modo eccessivo. Helena Prestes e Nathaly Caldonazzo sono un esempio.

Proprio per la modella brasiliana i fan hanno lanciato un appello all’Isola dei Famosi. “E’ troppo magra” scrivono molti utenti sui social sottolineando il fatto che dovrebbe andare via dal programma. Lo stesso è capitato alla Caldonazzo di cui sul web si dice “si vedono le ossa“. Cosa farà la produzione in merito? Il pubblico ha spesso criticato il modo in cui i naufraghi vengono trattati dal reality show, definendo esagerate le misure prese per il gioco in fatto di nutrizione. Piovono polemiche, dunque, ed Helena è una dei nominati che i fan decidano di farla uscire per via del suo eccessivo dimagrimento?

