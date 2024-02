Chi veste Dargen D’Amico al Festival di Sanremo 2024/ Dagli abiti Moschino all’orologio Swatch

Dargen D’Amico a Sanremo 2024: i marchi scelti per gli outfit della kermesse

Da sempre il Festival di Sanremo attira l’attenzione degli appassionati non solo per le scelte canore degli artisti ma anche per le peculiarità estetiche che riguardano le 5 serate della kermesse. Ognuno propone il proprio stile, preso in prestito da grandi marchi e brand per dare un valore aggiuntivo al messaggio da veicolare artisticamente. Un esempio di questa edizione è Dargen D’Amico che per ogni serata ha scelto con attenzione ogni minimo dettaglio

Dargen D'Amico, finale Sanremo 2024/ "Onda Alta" tra outfit eccentrici e l'attesa per la classifica

Chi veste D’Argen D’Amico al Festival di Sanremo 2024? La risposta merita diverse sottolineature, sia in termini di brand che di messaggi tra le righe nascosti tra eleganza e gusto ricercato. Come racconta il portale Vogue Italia, un elemento cardine sono stati gli accessori scelti dal cantante: un particolare gli orologi Swatch: un’anteprima della linea Biocercamic What If?.

Sanremo 2024, Dargen D'Amico: “Riportiamo al centro l'umanità”/ “Se mi chiama Papa Francesco...”

Dargen D’Amico, le scelte di stile a Sanremo 2024

Gli altri elementi da considerare sono chiaramente tutti riferiti agli abiti scelti da Dargen D’Amico per il Festival di Sanremo 2024. Ogni sera si è fatto notare con messaggi tra le righe, più o meno diretti, impressi tra le cuciture degli outfit dallo stile ricercato. Alla prima esibizione si è preso la scena con un abito Moschino ricoperto di orsacchiotti, un chiaro elemento volto a caratterizzare ulteriormente il senso del brano sanremese, “Onda alta”.

Gli abiti Moschino si sono ripetuti anche nelle successive serate con protagonista Dargen D’Amico sul palco del Festival di Sanremo 2024. Al secondo appuntamento sul palco dell’Ariston il cantante ha messo da parte gli orsacchiotti e a prendersi la scena è stato il colre sfumato dal nero al bianco lucente, ulteriore messaggio tra le righe legato alla scelta canora. Stesso discorso per la terza sera dove, nel ruolo di presentatore, sempre con un abito Moschino ha incuriosito per le scritte impresse sul tessuto.

“Onda alta" testo completo canzone Dargen D'Amico Sanremo 2024 / "Senti il brivido..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA