Chi vince il Grande Fratello? Sei in finale, ma manca una votazione

Sono sei i concorrenti arrivati all’ultimo atto del Grande Fratello, pronti a contendersi, dopo mesi passati all’interno della casa, la vittoria del reality show che ha visto decine di persone conoscersi, innamorarsi, litigare, stringere amicizie, piangere, raccontarsi a cuore aperto e molto altro ancora. Mesi di vita nel corso del quali il gioco è andato avanti e ha mietuto delle vittime, tante: c’è chi è uscito dopo la nomination, per volere del pubblico, chi ha abbandonato il gioco per propria volontà, chi invece ha dovuto per via delle vicissitudini personali.

Indipendentemente da quali siano le motivazioni che hanno portato ogni singolo giocatore a lasciare la casa più spiata d’Italia, alla fine sono arrivati solamente in sei. A sfidarsi per vincere il Grande Fratello saranno, domani sera, Zeudi Di Palma, Helena Prestes, Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Chiara Cainelli e Maria Vittoria Minghetti. Secondo i bookmakers, però, chi trionferà al Grande Fratello tra i sei concorrenti rimasti in gara fino all’atto finale?

Grande Fratello, chi c’è in finale: manca una votazione e…

Sono sei i finalisti del Grande Fratello ma non è ancora detta l’ultima parola. Manca infatti l’ultima votazione per il pubblico, che dovrà decidere se mandare alla finalissima Chiara o Maria Vittoria. Zeudi, Helena, Lorenzo e Jessica sono infatti già all’atto finale mentre il quinto superfinalista verrà proclamato proprio alla fine del televoto in corso, con il quale si aprirà la puntata di domani. Ma chi vincerà il Grande Fratello? Scopriamo cosa ne pensano i bookmakers.

Pochi dubbi per i siti di scommesse: a vincere il Grande Fratello sarà una donna, e questo è presto detto visto che l’unico uomo rimasto in gara è Lorenzo Spolverato. Ma chi, tra le cinque, trionferà? Secondo i bookmakers, anche qui è molto semplice: si tratterà infatti di una tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma, le due grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello, che nonostante siano entrate a gioco già in corso hanno monopolizzato il reality show attirando addosso a loro le attenzioni degli altri concorrenti già in gara e del pubblico.

Grande Fratello, chi vincerà? I bookmakers scommettono su due

Helena Prestes e Zeudi Di Palma si sono sfidate prima per lo stesso uomo, Javier, poi si sono avvicinate tra di loro dando vita ad un amore saffico che non è però durato a lungo. Infatti ad avere la meglio sul cuore di Javier è stata Helena: i due sognano ora in grande e fuori dalla casa sperano di avere una famiglia con dei figli, tanti secondo Javier. Questo, almeno, sarebbe il desiderio di Helena. Proprio Helena Prestes e Zeudi Di Palma sono quelle che hanno creato più dinamica all’interno del gioco e proprio per questa ragione, secondo i bookmakers, sarebbero proprio loro a sfidarsi all’ultimo atto per vincere il titolo.

In particolare, Helena Prestes sembra leggermente avanti: la sua vittoria viene quotata a 1.75 dalla Snai. Segue proprio Zeudi Di Palma, quotata a 2. Dunque la vittoria della modella brasiliana sembra leggermente un po’ più probabile rispetto a quella dell’ex Miss Italia. Sarà davvero così? Lo scopriremo solamente domani sera: i bookmakers hanno detto la loro ma ora ovviamente la palla passa in mano al pubblico, che dovrà votare il concorrente preferito e decidere chi vincerà il Grande Fratello.