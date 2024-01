Chi vince Sanremo 2024? La previsioni dell’intelligenza artificiale/ Ecco di chi si tratta secondo Chat GPT

Sanremo 2024, l’intelligenza artificiale fa delle previsioni sul vincitore

Non manca ormai molto all’arrivo di Sanremo 2024 e tra il pubblico impazza già la curiosità su chi potrebbe essere il vincitore di questa edizione del Festival. Dopo le previsioni di Fiorello a Viva Rai 2, arriva anche quella dell’intelligenza artificiale.

Il portale Fan Page ha chiesto a Chat GPT quale cantante trionferà sul palco dell’Ariston e la sua risposta è stata Angelina Mango con il brano La noia: “Il punteggio che ha permesso la creazione di questa classifica è una media realizzata dalle recensioni pubblicate fino a questo momento sulle canzoni che verranno presentate al Festival di Sanremo. – si legge su FanPage – ChatGPT prima ha valutato con un punteggio da 1 a 10 le probabilità di vittoria di un cantante in base a ogni singola recensione e poi ha calcolato una media partendo dai punteggi ottenuti dalle diverse recensioni. Per ogni recensione, ChatGPT ha calcolato il punteggio partendo solo dal testo, senza contare eventuali voti già assegnati“.

Sanremo 2024, la classifica del Festival secondo Chat GPT

Ecco la classifica del Festival di Sanremo 2024 stilata da Chat GPT:

Angelina Mango – La noia | 8,6

Geolier – I p’ me, tu p’ te | 8,5

The Kolors – Un ragazzo una ragazza | 8,5

Big Mama – La rabbia non ti basta | 8,5

Mahmood – Tuta gold | 8,3

Loredana Bertè – Pazza | 8,1

Ghali – Casa Mia | 8,1

Annalisa – Sinceramente | 8,1

Diodato – Ti muovi | 7,8

Negramaro – Ricominciamo tutto | 7,6

Irama – Tu no | 7,6

Fiorella Mannoia – Mariposa | 7,5

Mr, Rain – Due altalene | 7,5

BNKR44 – Governo punk | 7,5

Emma – Apnea | 7,3

Alfa – Vai | 7,1

Rose Villain – Click boom | 7,1

Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita | 7

Dargen D’Amico – Onda alta | 6,8

La Sad – Autodistruttivo | 6,8

Alessandra Amoroso – Fino a qui | 6,6

Gazzelle – Tutto qui | 6,6

Santi Francesi – L’Amore in bocca | 6,6

Fred De Palma – Il cielo non ci vuole | 6,5

Clara – Diamanti Grezzi | 6,5

Sangiovanni – Finiscimi | 6

Maninni – Spettacolare | 6

Il Volo – Capolavoro | 5,5

Il Tre – Fragili | 5,3

Renga e Nek – Pazzo di te | 5,1











