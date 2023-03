Chi vincerà al GF Vip? Wilma Goich/ “Spero trionfi Alberto, persona meravigliosa”

Wilma Goich e i pronostici sul vincitore del GF Vip: le sue parole

Wilma Goich continua a seguire le dinamiche del Grande Fratello Vip 2022 e il percorso dei suoi ex compagni d’avventura. Dopo l’uscita del suo caro amico, Daniele Dal Moro, la cantante ha svelato ai microfoni di Radio Radio per chi tiferà in finale.

Come riporta Isa&Chia, la cantante ha svelato chi vorrebbe spegnesse le luci del Grande Fratello Vip 2022: “Spero solo che vinca Alberto. Chi vince non lo so ma spero Alberto. Mi dispiace che non abbiano mai fatto entrare qualcuno che potesse avere un’amicizia con Alberto. E’ un gran signore, una persona meravigliosa. Lui, Milena e Micol, che è simpatica, anche se si comporta come una ragazzina. Mi sembra esagerato che sia arrivata in finale. Io avevo messo in finale Antonella e Nikita – che purtroppo si è dimostrata sempre la più forte – e Giaele. ” Wilma Goich sottolinea che ad andare in finale sarà sicuramente anche la Pelizon.

Wilma Goich “boccia” Antonella Fiordelisi: “sembra una ragazzina”

Ancora prima che Antonella Fiordelisi fosse eliminata dal Grande Fratello Vip 2022, Wilma Goich aveva manifestato la sua insofferenza nei confronti della schermidora. In occasione di un’intervista al GF Vip Party, la cantante aveva svelato la sua opinione proprio sull’ex concorrente: “Antonella non mi fa impazzire, fa delle cose che sono fuori dal comune.”

E ancora: “A volte sembra una ragazzina di quindici anni, non mi piace quando fa così. Poi adesso è diventata amica di tutti, prima odiava tutti diceva che tutti parlavano male di lei adesso improvvisamente, nessuno parla più male di lei”. La cantante aveva poi svelato di preferire Oriana come prima finalista: “Mi piacerebbe che questa sera la prima finalista fosse Oriana perchè vorrei vedere la faccia di Antonella. Anche se potrebbe essere anche lei la finalista, tutto può succedere”. A quanto pare, l’ex concorrente aveva fatto i giusti pronostici visto che la Marzoli è stata appunto votata come la prima in finale.

