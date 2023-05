VINCITORI PECHINO EXPRESS 2023, CHI SONO?/ Mediterranee arrivano terze, è corsa a due

I vincitori di Pechino Express 2023 sono “Gli Italoamericani” oppure “I Novelli Sposi”. Il terzo posto infatti è stato assegnato a “Le Mediterranee”, che complice il fioretto che le ha costrette a fare i conti per ben due volte con il Diavolo, ovvero la ruota del cibo cambogiano, sono arrivate per ultime al primo libro rosso di questa finale.

Pechino Express 2023, finale/ Diretta e vincitori: Italoamericani in vantaggio

A continuare la corsa verso la destinazione finale del viaggio sono invece Joe Bastianich e Andrea Belfiore e Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Entrambi si sono sempre dimostrati determinati e adesso non sarà semplice capire quale tra le due coppie vincerà. Ad arrivare per primi a libro rosso nella prima parte della tappa sono stati “Gli Italoamericani”, ma adesso le gerarchie sono azzerate e anche “I Novelli Sposi” possono credere nella possibilità di rimontare. (agg. di Chiara Ferrara)

Pechino Express 2023: streaming e tv/ Dove vedere la finale

Pechino Express 2023: le coppie finaliste

Questa sera, giovedì 11 maggio, va in onda la puntata finale di Pechino Express 2023, condotto da Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio: chi saranno i vincitori?. Sono partite nove coppia dal traguardo della prima puntata e ne sono rimaste solo tre. A contendersi il titolo di campioni ci sono: “Gli Italo Americani” Joe Bastianich e Andrea Belfiore, vincitori di tre tappe e comunque sempre nelle primissime posizioni; “Le Mediterranee” Carolina Stramare e Barbara Prezia, sempre affiatate nonostante le difficoltà e le rivalità con altre coppie.

Federica Pellegrini si ritira nella finale di Pechino Express 2023?/ Come sta dopo l'infortunio

Infine “I Novelli Sposi” Federica Pellegrini e Matteo Giunta, che hanno conquistato tre tappe. Per loro, la possibilità di partire per l’ultima tappa dipende dalle decisioni dello staff medico: Federica, infatti, nel corso della seminale si è infortunata a una caviglia. Solo ai nastri di partenza di Battambang si scoprirà se potrà lottare per la vittoria.

Pechino Express 2023: chi sono i vincitori?

Chi saranno i vincitori di Pechino Express 2023? Ricordiamo che le coppie in gara che sono riuscite a giungere all’ultima tappa, registrano due finali diversi: una da usare in caso di vittoria e una in caso di sconfitta. Ma nessuno dei finalisti sa chi abbia vinto prima che la puntata vada in onda. Sui social la coppia più amata è senza dubbio quella formata da Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta: “Novelli sposi!! Assolutamente I migliori!” e “Novelli Sposi, sperando che Federica non sia out”, solo alcuni commenti su Twitter. Grande apprezzamento anche per “Gli Italo Americani”: “Troppo simpatici” e “Anche gli italoamericani hanno fatto una splendida gara!”. Le meno amate dal pubblico sono senza dubbio “Le mediterranee”: “Le mediterranee sarebbero da squalificare per il loro comportamento”, “L’importante è che non vincano le regine della scorrettezza” e “Basta che non vincano le due arpie”.

