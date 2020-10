Chi visse prima tra Giovanna D’Arco, Pocahontas e Calamity Jane?/ Si tratta di…

Chi è vissuta prima? È questa una delle domande che Gerry Scotti pone nella puntata del 29 ottobre 2020 al concorrente Valerio Liprandi. Ma entriamo nel dettaglio. Una domanda di storia, o meglio, di collocazione storica di personaggi realmente vissuti e non. Le protagoniste di questa domanda sono Pocahontas, Calamity Jane, Giovanna d’Arco e Maria Teresa d’Asburgo. Chi tra loro è vissuta prima? La riposta è Giovanna D’Arco, che precede di molto tutte le altre protagoniste della domanda.

La storia di Giovanna D’Arco, la Pulzella d’Orleans

Giovanna D’Arco è nata a Rouen il 30 maggio 1431 ed è considerata un’eroina nazionale francese e santa dalla Chiesa cattolica. Come ricorda il portale Mediaset nella sezione dedicata a Chi vuol essere milionario, riuscì a riunire una parte del territorio caduto in mano agli inglesi, guidando le armate francesi contro il nemico. Giovanna venne catturata dai Borgognoni davanti a Compiègne e fu imprigionata dagli inglesi. Dopo un processo per eresia, il 30 maggio 1431 Giovanna d’Arco fu condannata al rogo e arsa viva. Giovanna d’Arco venne beatificata nel 1909 da Pio X e canonizzata nel 1920 da Benedetto XV. A Valerio Liprandi il compito di rispondere correttamente alla domanda che vale 70 mila euro.

