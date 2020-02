Chi vuol essere milionario?/ Anticipazioni: chi vincerà dopo Enrico Remigio?

Dopo la pausa durante la settimana dedicata al Festival di Sanremo 2020 vinto da Diodato, Chi vuol essere milionario torna in onda oggi, mercoledì 12 febbraio. In prima serata su canale 5, Gerry Scotti, conduttore del game show sin dalla prima puntata, accoglierà i nuovi concorrenti che, domanda dopo domanda, cercherà di raggiungere la punta della piramide per rispondere al quesito numero 15 che mette in palio un milione di euro. Ogni concorrente, oltre a poter contare sulle proprie conoscenze scolastiche e personali, potrà avvalersi di quattro aiuti che potrà utilizzare nel corso della partita. I quattro aiuti, secondo le nuove regole, sono: il 50:50, il Chiedilo a Gerry, il Chiedilo al tuo esperto in studio e loswitch/cambio domanda. Chi vuol essere milionario, oltre ad essere visibile su canale 5, può essere seguito anche in diretta streaming su Mediaset Play o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi.

CHI SARANNO I CONCORRENTI DI CHI VUOL ESSERE MILIONARIO?

Chi saranno i concorrenti che giocheranno con Gerry Scotti nella nuova puntata di Chi vuol essere milionario? Per scoprirlo sarà necessario aspettare l’inizio della nuova puntata. Nell’ultimo appuntamento trasmissione, oltre ad Enrico Remigio che ha sbancato il game show vincendo un milione di euro, ha giocato Beatrice Amorosi, responsabile dell’organizzazione aziendale di Bologna che si è fatta accompagnare dal futuro suocero e che è caduta sulla seguente domanda: “Quale di queste serie tv prima di andare in onda si sarebbe dovuta intitolare ‘Complicazioni’?”. Opzioni: A) Grey’s anatomy; B) Friends; C) Sex and the city; D) E.R.. Nonostante l’errore, però, porta a casa 15mila euro, cifra sulla quale aveva fissato il suo personale traguardo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA