Chi vuole sposare mia mamma o mio papà?/ Anticipazioni: la scelta di Gennaro

Chi vuole sposare mia mamma o mio papà?, quarta puntata 6 dicembre

Martedì 6 dicembre, in prima serata, Tv8 trasmessa la quarta puntata di Chi vuole sposare mia mamma o mio papà?, il reality condotto da Caterina Balivo che aiuta mamma e papà single a trovare l’amore attraverso la conoscenza di pretendenti con l’aiuto dei figli. In ogni puntata, una mamma e un papà single si presentano al pubblico accolti da Caterina Balivo e dal maggiordomo interpretato dall’attore e regista abruzzese Corrado Oddi. Attraverso cene, prove e sfide varie, le mamme e i papà single che hanno accettato la sfida, elimineranno il pretendente che non ha conquistato la loro fiducia.

L’obiettivo è riuscire a concludere il percorso con una persona con cui portare avanti una conoscenza anche nella vita di tutti i giorni con il benestare del figlio o della figlia e augurandosi di poter vivere anche una bellissima ed importante storia d’amore.

I protagonisti della quarta puntata di Chi vuole sposare mia mamma o mio papà?

Nel corso della quarta puntata, Caterina Balivo presenterà i nuovi protagonisti. Una mamma e un papà, soli da diverso tempo, accompagnati dal figlio o dalla figlia, proveranno a conoscere alcuni pretendenti sperando di trovare la persona giusta. Tuttavia, nel corso della puntata in onda questa sera, ci sarà la scelta di papà Gennaro. Il 51enne che lo scorso anno è stato eletto il “Babbo più bello di Italia” svelerà se ha deciso di lasciare il programma con la persona giusta.

Con lui ci sarà il figlio che ha deciso di essere suo complice e che, prima della scelta finale, ha svelato che il difetto più grande del padre è sicuramente il disordine. Padre e figlio sono molto complici e, insieme, si divertono tanto: la donna che sceglierà Giovanni sarà conquistare anche il figlio?

Come vedere in streaming Chi vuole sposare mia mamma o mio papà?

Emozioni e amore, dunque, nella nuova puntata di Chi vuole sposare mia mamma o mio papà? Per vedere la nuova puntata del programma con Caterina Balivo in diretta televisiva basta sintonizzarsi su su Tv8 a partire dalle 21.30. E’ possibile seguire anche la diretta streaming collegandosi al sito ufficiale dell’emittente televisiva cliccando qui.

