Chi vuole sposare mia mamma o mio papà?/ Antonella e Gennaro: nuove eliminazioni

Questa sera, martedì 29 novembre, alle 21.35 su Tv8 va in onda la terza puntata “Chi vuole sposare mia mamma o mio papà?”, seconda stagione del programma condotto da Caterina Balivo che vede mettersi in gioco anche i papà. “Ci sembrava interessante offrire allo spettatore l’occasione di esplorare e capire il rapporto che intercorre tra i figli ed entrambi i genitori. E il modo di relazionarsi con una madre o con un padre è diverso. Di solito nei casi degli uomini, i figli sono più imbarazzati di loro, viceversa sono le madri a sentirsi più a disagio nei confronti dei figli”, ha spiegato la conduttrice a Tv Sorrisi e Canzoni. Nelle nuove puntate due coppie mamma-figlia e due coppie papà-figlio si susseguono all’interno di una romantica villa immersa nel verde, alla ricerca dell’amore. Per ogni mamma e per ogni papà, ci sono sei pretendenti. Al fianco di Caterina Balivo ritraviamo il maggiordomo, interpretato dall’attore e regista abruzzese Corrado Oddi.

Gennaro e Antonella: protagonisti delle nuove puntate

I protagonisti delle nuove puntate di “Chi vuole sposare mia mamma o mio papà?” sono Antonella D’Ambrosio e Rebecca Autiero, mamma e figlia. Dopo le prime due puntate Antonella ha eliminato Mario e Valerio. Gennaro Leonardi, accompagnato dal figlio Gabriel, è il primo “papà” protagonista. Gennaro, 51 anni, è un papà single, il suo matrimonio è finito sette anni fa e i suoi tre figli vivono con lui. Lo scorso anno è stato eletto il “Babbo più bello di Italia”: “Una responsabile della produzione mi ha proposto di partecipare al reality. Non è stato semplice convincere mio figlio ma poi quando sono iniziate le riprese lui si è divertito forse più di me”, ha raccontato a Il Vibonese. Per quanto riguarda la sua esperienza nel programma, Gennaro ha detto: “È stato un viaggio nei sentimenti, a tratti surreale. Non capita tutti i giorni di essere corteggiato da sei bellissime donne… posso dire solo che il mio cuore sta battendo”. Nel corso delle prime due puntate Gennaro ha eliminato Francesca e Concetta.

