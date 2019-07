CHIAMA AMBULANZA PER INFARTO MARITO/ Moglie muore poco dopo per il dolore

Moglie muore dopo infarto marito: quando il suo Alfredo ha avuto un malore ed è deceduto, Gina Morelli, sua compagna da 49 anni, non ha retto al dolore e il suo cuore ha smesso di battere pochi minuti più tardi, quando era ormai chiaro che la sua richiesta di intervento al 118 non avrebbe prodotto i risultati sperati. A raccontare questa triste storia è “La Repubblica”: i coniugi di Rivoli (Torino), conosciuti da tutti in paese come “i Carbone”, dal cognome di lui, sono morti una a distanza di pochi minuti dell’altro, quasi impossibilitati all’idea di sopravvivere senza la propria metà. E’ stata Gina, intorno alle 23, a chiedere l’intervento di un’ambulanza quando il marito 73enne, che da tempo soffriva di problemi di cuore, ha accusato un infarto. Subito dopo ha chiamato il figlio: “Papà sta male”. Poco dopo la stessa sorte è toccata anche a lei…

MOGLIE MUORE PER IL DOLORE DOPO INFARTO MARITO

Moglie muore dopo infarto marito: i due avrebbero festeggiato l’anno prossimo le nozze d’oro, ma non c’è stato il tempo. Il figlio, intervistato da “La Repubblica”, ha raccontato:”Ho capito subito che era grave e sono corso qui. Quando sono arrivato ho cominciato a fare il massaggio cardiaco a papà poi sono arrivati i sanitari”. Nemmeno i soccorritori però hanno potuto fare nulla per rianimare Alfredo e Gina a quel punto si sente male:”E’ morta per il dolore. Lei e mio padre erano legatissimi. Dove trovavi uno, c’era anche l’altra. Ieri sera era preoccupatissima. Io le stavo parlando quando si è sentita male, le stavo dicendo che sarebbe andato tutto bene ma lei era molto intelligente e sapeva che non era così”. Come se il cuore dell’uno non potesse continuare a battere senza il supporto dell’altro, Alfredo e Gina hanno deciso di andarsene insieme.

