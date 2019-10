Chiama la moglie “Sto male”/ 53enne di Venezia si schianta e muore in diretta

Ultimi attimi di vita davvero drammatici quelli vissuto da Germano Calzavera, 53enne originario di Venezia, morto dopo essersi schiantato con la sua auto a seguito di un incidente. Si trovava in Trentino Alto Adige, ma aveva capito che qualcosa non andava ed aveva immediatamente preso il telefono per avvisare la moglie. Era in vivavoce con la sua consorte, forse un segnale premonitore che di li a poco sarebbe successo quello che poi accaduto: l’uomo ha perso il controllo dell’auto a causa del malore, finendo giù per una scarpata e morendo sul colpo. La vicenda, riportata quest’oggi da Fanpage, si è verificata nella giornata di ieri, lunedì pomeriggio, attorno alle ore 16:00, precisamente nel comune di Anterselva, provincia autonomia di Bolzano. In base alla ricostruzione effettuata, l’auto si trovava in Val Pusteria, in quel di Rasun di Sotto, nei pressi dell’hotel Dolomitenhof, quando improvvisamente ha lasciato la sede stradale, finendo nel dirupo sottostante.

CHIAMA LA MOGLIE “STO MALE”, 53ENNE DI VENEZIA SI SCHIANTA

Un impatto che è stato devastante per l’uomo, e a cui ha assistito in diretta telefonica la moglie della vittima 53enne, ancora al telefono. Una volta che la telefonata è saltata, la donna ha immediatamente allertato i soccorsi, che nel giro di pochi minuti hanno rintracciato l’auto con all’interno il suo conducente: purtroppo per il 53enne ogni intervento di rianimarlo è stato vano, visto che l’uomo era già morto, anche se bisognerà capire se per l’incidente o per il malore avuto qualche istante prima. Sul luogo dello scontro si sono recati i vigili del fuoco, gli uomini del soccorso alpino, i sanitari e infine i carabinieri della compagnia locale. Era stato inoltre allertato anche l’elisoccorso, che è tornato però indietro prima di atterrare, quando gli era stato comunicato il decesso dell’uomo. In base a quanto spiegato dalla moglie, il marito aveva sentito una forte fitta al petto, per poi avere un mancamento e sbandare: forse un infarto.

