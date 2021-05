Chiamami ancora amore/ Anticipazioni puntata oggi 10 maggio: Enrico è violento?

Chiamami ancora amore, anticipazioni puntata oggi, 10 maggio

Il passato di Anna ed Enrico entra prepotentemente nella seconda puntata di Chiamami ancora amore, la fiction di Rai1 con Greta Scarano. Dopo il successo ottenuto la scorsa settimana, la fiction torna in onda oggi, 10 maggio, dalle 21.30 circa andando nuovamente allo scontro con l’Isola dei Famosi 2021 raccontando il passato dei due protagonisti, la coppia che sembrava perfetta e che invece è andata a scontrarsi proprio contro un muro di paure e di cose non dette. Ma cosa nascondono i due e quali sarà il prossimo colpo della loro aspra guerra? A rispondere a queste domande ci pensano le anticipazioni della seconda puntata in cui proprio Anna (interpretata da Greta Scarano) ed Enrico (interpretato da Simone Liberati) si ritroveranno a ripercorrere a ritroso la loro vita insieme fino a che non arriverà il doloroso momento della separazione.

Il passato di Anna ed Enrico svelato in Chiamami ancora amore

Toccherà proprio ad Enrico nella nuova puntata di Chiamami ancora amore, puntare il dito contro Anna rea di non essere stata una buona madre dopo il parto. Dal canto suo la moglie, presto ex, finirà per accusare il marito di peccati ben più gravi, di dimenticanze e di problemi, tutti venuti a galla e ingigantiti adesso dopo undici anni insieme. Il loro amore profondo è diventato odio e adesso c’è la guerra per cercare di capire con chi di loro andrà a finire Pietro. La difficile decisione spetterà all’assistente sociale Rosa Puglisi che dovrà esaminare il loro rapporto e occuparsi del caso che in un primo momento non le sembrava di certo così complicato. Toccherà a lei capire fino a che punto siano vere le dichiarazioni di Enrico contro la moglie per testare le cacità di Anna di accudire il figlio ma quando il marito presenterà delle prove schiaccianti, tutto potrà cambiare.

Enrico è violento?

Rosa Puglisi dovrà interrogare il pediatra di Pietro ma anche i dottori che hanno prestato assistenza ad Anna in quel periodo e dopo aver messo insieme i tasselli del quadro generale, Rosa decide di andare oltre e parlare proprio con la donna. Dall’altro lato, però, nemmeno Enrico la passerà liscia visto che l’uomo finirà nel mirino dell’assistente sociale in grado di aver visto anche in lui alcune mancanze e a complicare la sua situazione ci sarà la testimonianza dell’allenatore della scuola calcio di Pietro. L’uomo rivelerà di aver notato dell’aggressività in Enrico e forse proprio questo ha causato una corsa al pronto soccorso a Pietro una volta. La stessa ira verrà a galla in Enrico durante il giorno della separazione in tribunale, a quel punto tutto sarà palese?

