Chiamami col tuo nome/ Video, su Rai 3 il film con Timothée Chalamet (19 settembre)

‘Chiamami col tuo nome (Call Me by Your Name)’ va in onda su Rai 3 con inizio alle ore 21,20 di oggi, 19 settembre 2020. Luca Guadagnino, il regista, ha sempre avuto privilegi internazionali, sin dal debutto nel 1999 con ‘The Protagonists’ nel quale, all’interno di un cast prevalentemente italiano, si trovò a dirigere Tilda Swinton, non male per un debutto. Il successo fu tale che le porte per Guadagnino furono spalancate, così lo ritroviamo in cast e produzioni importanti come ‘Io sono l’amore’ ancora con Tilda Swinton protagonista e l’ottima Alba Rohrwacher al fianco della bionda star internazionale. Nell’anno successivo a ‘Chiamami col tuo nome’, nel 2018, per il regista ci fu la sfida della vita: riportare con un reboot personalizzato un classico eterno del cinema horror italiano, ‘Suspiria’ di Dario Argento, sfida tutto sommato vinta in parte, forse il genere non si addice a Guadagnino. Nel nostro film troviamo ancora una volta un cast di tutto rispetto, dal giovane franco-americano Timothée Chalamet nel ruolo del protagonista (‘Beautiful Boy’ nel 2018 lo portò ad una nomination ai BAFTA) a Armie Hammer, ‘The Birth of a Nation – Il risveglio di un popolo (The Birth of a Nation)’ diretto e interpretato da Nate Parker è forse il film di maggiore carattere dell’attore.

Chiamami col tuo nome, la trama del film

In Chiamami col tuo nome nelle campagne dell’Italia Settentrionale, la famiglia di Elio Perlman, famiglia ebrea con origini franco-italiane e alcuni rami americani, ospita un giovane studente universitario per consentirgli di preparare la tesi in una sorta di vacanza/studio premio. Il padre di Elio Perlman è professore universitario in ambiti archeologici, Elio ha solo diciassette anni e l’estate nella quale Oliver, che di anni ne ha ventiquattro, anch’esso ebreo ma totalmente americano, sarà l’estate che gli cambierà la vita. Elio é introspettivo, timido, gentile, quasi etereo nella sua essenza di ragazzo molto chiuso, tutto il contrario di Oliver, esuberante, vincente, dal carattere piacevole, grande intrattenitore e ricco di argomenti e vitalità.

Sarà proprio la loro diversità a generare la grande amicizia, tra nuotate serali in piscina, racconti di vita reciproca, momenti di confidenze interiori, bevute assieme, due amici he un giorno scoprono quanto dolce sia l’amore, non possono fare null’altro che lasciarsi travolgere da quella che cresce sempre di più come attrazione, sino al primo bacio. L’esperienza sconvolge Elio, Oliver addirittura la rifiuta corteggiando la sorella dell’amico, ma è solamente un modo per allontanare la paura dei sentimenti provati, qualcosa arde in quelle braci di passioni che si generarono e i due ragazzi non possono evitarsi all’infinito.

Video, il trailer del film “Chiamami col tuo nome”

