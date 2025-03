Chiamamifaro a rischio eliminazione ad Amici 24: scoppia la polemica sui social

La seconda manche di Amici 24 Serale 2025 ha visto la squadra degli Zerbi-Cele sfidarsi con i Petti Letti ed hanno avuto la meglio quest’ultime. E dunque al ballottaggio sono finite le ballerine Alessia e Chiara e la cantante Chiamamifaro, Angelica Gori. La cantante, tuttavia, forse non meritava di finire a rischio eliminazione perché in questa puntata ha portato due ottime esibizioni. Prima ha conquistato e colpito tutti, o quasi, con la sua versione di Iris dei GOO GOO DOLLS e poi con La verità ti fa male di Caterina Caselli dimostrando di avere un’ottima capacità di interpretazione e di saper variare su vari generi.

Chiamamifaro è finita a rischio eliminazione ad Amici 24 Serale 2025 e per questo motivo è scoppiata la polemica sul web. Su X e su Instagram sono tantissimi gli utenti che reputano la sua eliminazione provvisoria profondamente ingiusta e immeritata. Su X infatti si legge: “Ingiusto” “Posso dire che stanno sottovalutando troppo Chiamamifaro” “È stata bravissima in questa puntata” “Lei è nella top tre dei cantante insieme a Nicolò ed Antonia, molto meglio di Jacopo Sol.” Si Instagram, invece, si legge: “Doveva salvarsi, è stata la più intensa” Ed alcuni ritengono che sia migliore di Antonia come cantante.

Amici 24 Serale 2025, al ballottaggio finisce anche Chiamamifaro ma il web esplode

Dopo aver perso la manche contro il team di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri, sono finite al ballottaggio Alessia, Chiara e Chiamamifaro la prima a salvarsi è stata Alessia mentre tra la ballerina e la cantante a rischio eliminazione è finita Angelica Gori tra i malumori dei social dove è scoppiata la polemica. Al ballottaggio finale quindi, al momento, finiscono Luk3 e Chiamamifaro insieme all’allievo che perderà la terza manche: chi sarà l’eliminato?