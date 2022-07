Chiamamifaro, Angelica Gori e Alessandro Belotti sono fidanzati?/ Debutto con “Pasta Rossa”

Chi sono i Chiamamifaro oggi al Tim Summer Hits 2022?

Chiamamifaro, il due composto da Angelica Gori e Alessandro Belotti, tra gli ospiti del Tim Summer Hits 2022 con il singolo “Pasta rossa”. Il duo ha debuttato recentemente nel mondo delle sette note con il primo singolo “Pasta rossa”, un progetto curato da di Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari. Il duo, intervistato da ecodibergamo.it ha raccontato: “lavorare con Riccardo è stata un’esperienza super educativa perché abbiamo avuto il nostro primo impatto con un modo di fare musica professionale e non più amatoriale. E le differenze sono enormi. Per cui abbiamo cercato di imparare il più possibile, di andare sempre in studio per capire come fare anche le cose che apparentemente sembrano più noiose, come curare la post-produzione. Senza dimenticare il lato umano, perché Riccardo è diventato anche un nostro grande amico. Io e Alessandro siamo molto determinati e questa esperienza ci ha resi consapevoli di avere ancora molto da imparare”.

Per chi non la conoscesse Angelica Gori è la figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori. Una figlia di che, dopo aver conseguito la maturità classica, ha deciso di lanciarsi nel mondo della musica. “Inizialmente scrivevo le mie canzoni in inglese e questo è stato uno dei motivi che mi hanno spinta a partire. La mia idea era di formare una band lì e non tornare più in Italia” – ha detto Angelica.

Chiamamifaro, Angelica Gori e Alessandro Belotti sono una coppia oppure no?

Chiamamifaro, il due composto da Angelica Gori e Alessandro Belotti, si sono conosciuti nei corridoi del liceo. Entrambi avevano un sogno da realizzare: lanciarsi nel mondo della musica. Così hanno deciso di unire le loro speranze formando un duo dal nome Chiamamifaro: “Perché la luce del faro è un posto sicuro, illumina sempre qualcosa o qualcuno. È una luce singola che non lascia solo nessuno, neanche un due”. Attenzione a chiamarli duo, visto che preferiscono chiamarsi due: “Io e Ale siamo il nucleo creativo ma quello che ci auguriamo è di diventare magari un quattro a un cinque sul palco, anche nei live”.

Per la figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori tornare in Italia dall’Inghilterra è stato il primo step per darsi una chance nel mondo della musica. “In Inghilterra paradossalmente mi sono appassionata al cantautorato italiano e di conseguenza mi è venuta anche la voglia di scrivere in italiano. Un processo sicuramente più difficile ma anche più soddisfacente dal mio punto di vista. Stando lontana ho capito quanto mi mancassero la mia città e quanto avessi voglia di sperimentare la bellezza del mio Paese” – ha detto la giovane.











