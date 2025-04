Chiamamifaro, chi è Angelica Gori: età, laurea, vita privata e carriera, percorso ad Amici 24

Ci saranno ben tre ex allieve di Amici 24 Serale 2025 nella puntata di oggi di Verissimo: Senza Cri, Francesca Bosco e Chiamamifaro. Chi è Chiamamifaro di Amici 24? Angelica Gori, questo il nome all’anagrafe, è nata 23 anni a Bergamo, precisamente il 24 luglio 2001. È del segno del Leone (che è anche il titolo del suo primo inedito del talent) ed è figlia di due personalità note e conosciute, i suoi genitori sono Cristina Parodi e Giorgio Gori in molte interviste ha rivelato di essere stata accusata di essere una ‘raccomandata’ critiche che l’ha sempre ferita.

Chi è Francesca Bosco di Amici 24/ Età e fidanzato Jacopo Sol: il sogno della coppia dopo il talent

Le informazioni sulla vita privata e sulla carriera della giovane sono tante. Ha due fratelli maggiori, Benedetta ed Alessandro che non appartengono al mondo dello spettacolo ed in pochi sanno che ha una Laurea all’Istituto Musicale presa pochi giorni di partecipare al talent. Per quando riguarda la carriera di Angelica Gori, invece, il debutto avviene sui social nel 2020 con il singolo Pasta Rossa da lì pubblica una serie di singoli ed EP ma l’anno della svolta è nel 2024 quando calca il palco del Concertone del 1° maggio. Ha anche aperto i concerti dei Pinguini Tattici Nucleari, Ariete e Sangiovanni. A settembre inizia l’avventura di Chiamamifaro Angelica Gori ad Amici 24 seguita dal coach Rudy Zerbi.

Francesco, chi è il fidanzato di Chiamamifaro di Amici 24 (Angelica Gori)/ Convivenza e progetti sul futuro

Angelica Gori, Chiamamifaro ad Amici 2024: percorso nella scuola, eliminazione e la mancata dedica di Rudy Zerbi

Il percorso di Angelica Gori, Chiamamifaro ad Amici 24 si è concluso nella quarta puntata del Serale 2025. La cantante è stata eliminata perdendo al ballottaggio contro SenzaCri. Dopo l’eliminazione ha affidato ai suoi social le sue considerazioni sul suo percorso: “Si sono conclusi i sei mesi più assurdi della mia vita e faccio fatica a trovare le parole giuste per raccontarveli. Ho sempre lasciato che la musica parlasse per me, perché era l’unica cosa che mi ha sempre fatto sentire giusta, libera. Mi sono sentita giusta, poi sbagliata, poi grande, poi piccola, amata e odiata, malinconica, felicissima, capita.” Ed ha concluso rivelando di essere consapevole di chi è e che cosa vuole dalla vita. Il rapporto con il suo prof Rudy Zerbi, invece, è sempre stato molto altalenante. Ed in molti hanno notato che dopo la sua eliminazione non ha postato sui social nessuna dedica ne saluto pubblicamente.