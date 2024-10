Chiamamifaro, chi è l’allieva di Amici 2024: è figlia d’arte

Tra gli allievi di Amici 2024 troviamo anche quest’anno alcuni figli d’arte, una di questi è Chiamamifaro, allieva del talent condotto da Maria De Filippi che è figlia della conduttrice Benedetta Parodi e dell’europarlamentare Giorgio Gori, il vero nome di Chiamamifaro è Angelica Gori, ragazza che non rappresenta però l’unica quota figlia d’arte, visto che nel programma quest’anno è presente anche il figlio del regista Gabriele Muccino, Ilan Muccino. Per Angelica Gori però la musica è un campo già noto, visto che Chiamamifaro vanta tre album in studio all’attivo, inoltre ha partecipato al Concerto del Primo Maggio qualche mese fa ed è da poco laureata all’Istituto musicale.

Sono già diversi i successi all’attivo per Chiamamifaro, come ‘Pasta rossa’, ‘Bistrot’, ‘Pioggia di Cbd’, ‘Sott’acqua’ (quest’ultimo brano vede la collaborazione degli astri nascenti dell’indie italiana Rovere), ‘Addio sul serio’, ‘Monete’, ‘Santa Subito’ (in featuring con la talentuosa Asteria), ‘Ma ma ma’, ‘Se parlo di te’ e Tutti contro tutti, presentata proprio all’ultimo Concertone.

Chiamamifaro e la sua passione per la musica: “Mi sono avvicinata grazie ai miei genitori”

Chiamamifaro, nome d’arte di Angelica Gori, ha parlato in alcune interviste del suo modo di fare e interpretare la musica, in una intervista concessa a The Frontrow si è espressa svelando ciò che preferisce fare, ovvero esprimersi in lingua italiana: “Sicuramente meglio la lingua italiana, è ovviamente più difficile ma ti stimola a dire delle cose diverse rispetto alle prime che ti vengono in mente”.

Riguardo ai suoi inizi nella musica, Chiamamifaro ha svelato di aver assorbito le influenze della famiglia di essersi ispirata ad alcuni grandissimi della musica: “Mi sono avvicinata alla musica con i dischi che ascoltavano i miei genitori, principalmente cantautorato italiano e non, De Andre e Dalla ma anche Bon Dylan, Joni Mitchell, Cat Stevens” le parole rilasciate a Thefrontrow da Angelica Gori, ora protagonista ad Amici 2024.

