Chiamamifaro, chi è la concorrente di Amici 24 nonché figlia d'arte? La giovane ha preso parte al talent show di Maria De Filippi, senza arrivare in fondo

Chiamamifaro, protagonista di Amici 24, ha scelto questo nome d’arte così particolare tornando con la mente ai suoi ricordi da bambina. La giovane artista, infatti, in vacanza con i suoi genitori era solita suonare la chitarra nei pressi di un faro: un posto per lei sicuro, tanto da portare quel ricordo nella sua musica e nella sua arte. La giovane artista è la figlia di Cristina Parodi, conduttrice televisiva, e del giornalista e politico Giorgio Gori. La zia, invece, è Benedetta Parodi. Una famiglia dunque non nuova al mondo dello spettacolo e della tv, anche se Chiamamifaro ha scelto di dedicarsi ad un’altra arte rispetto a quella della mamma e della zia.

Chiamamifaro, chi è: “Da adolescente la musica era una sfida”

Angelica Cristina, vero nome di Chiamamifaro, ha cominciato a suonare durante i suoi anni a Bristol, dove ha studiato in una high school. La giovane si è interessata infatti in quegli anni al genere indie rock, studiando presso la CPM Music Institute di Milano una volta tornata in Italia. Nel 2020 ha pubblicato il suo primo singolo ufficiale, lavorando anche insieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari: con lui ha scritto il singolo “Domenica”. Dopo diversi EP e dischi, Chiamamifaro ha deciso di prendere parte ad Amici per farsi conoscere sempre più. Nel 2024 è entrata nella scuola di Maria De Filippi, approdando fino alla fase finale, venendo eliminata nel corso della quarta puntata del serale. Nonostante non sia arrivata in finale, Chiamamifaro ha ottenuto un buon successo da Amici, portando in giro per l’Italia la sua musica nei mesi successivi.

Chiamamifaro si è raccontata a Vanity Fair rivelando qualcosa in più sul suo conto. “Prima ero concentrata sulla ginnastica ritmica. Quando ero adolescente la musica era una sfida con me stessa: avevo fame e voglia di fare questo lavoro. Oggi per me la musica è bisogno ed energia” ha confessato la giovane artista.