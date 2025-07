Chiamamifaro, chi è la giovane cantante che ha preso parte ad Amici nel 2024, arrivando al serale? Ora impegnata con il tour in giro per l'Italia

Il suo nome d’arte è Chiamamifaro, ma nella vita lei si chiama Angelica Cristina Gori, ed è una cantante nonché figlia di Cristina Parodi, conduttrice televisiva e sorella di Benedetta Parodi, a sua volta conduttrice e moglie di Fabio Caressa. Angelina è nata dall’amore tra Cristina e il giornalista politico Giorgio Gori, attualmente anche europarlamentare. Chiamamifaro si è appassionata alla musica durante l’adolescenza: negli anni del liceo ha studiato anche a Bristol, dove si è appassionata di indie rock, formando dunque il suo ideale di musica. Tornata in Italia ha studiato a Milano canto pop rock per poi pubblicare nel 2020 il primo singolo ufficiale, “Pasta rossa”, scrivendo poco dopo “Domenica” con Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari.

Chiamamifaro ha scelto questo come nome d’arte perché da ragazzina, con la famiglia, passava le vacanze estive in un luogo vicino ad un faro. Dopo i primi brani, per Chiamamifaro è arrivato anche il momento del primo EP pubblicato nel giugno del 2021. Nel 2024 la giovane artista ha deciso di prendere parte al talent show di Maria De Filippi, Amici, accedendo alla fase finale, venendo però eliminata nel corso della quarta puntata del serale. L’esperienza ad Amici è valsa a Chiamamifaro un grande successo, tanto che l’artista è attualmente impegnata nel suo tour in giro per l’Italia.

Chiamamifaro, chi è: “I miei sogni da bambina…”

Pochi giorni fa Chiamamifaro ha spento 24 candeline e per l’occasione ha fatto un bilancio della sua vita fino a questo momento e in particolare dei suoi ultimi anni intrisi di musica e successi, come quello ottenuto dopo Amici. “Spengo 24 candeline e mi rendo conto che crescere non è la fine del mondo. (…) Penso ai sogni che avevo da piccola e alla fortuna che è poterli realizzare un po’ alla volta grazie alla mia musica” ha scritto la giovane cantante.