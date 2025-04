Matilde ed Eleonora Caressa sono le affascinanti figlie di Benedetta Parodi, cugine della cantante di Amici

Due sorelle bellissime e di successo: sono Cristina e Benedetta Parodi, volti amatissimi della televisione italiana. Entrambe giornaliste, hanno intrapreso carriere simili, ma si sono distinte in base alle proprie attitudini. Cristina, dopo una lunga carriera al TG5, è stata conduttrice di diversi programmi di successo come Verissimo e Domenica In e oggi si occupa di moda. Benedetta, dopo aver conquistato il pubblico come mezzobusto di Studio Aperto, soprattutto con la rubrica Cotto e mangiato, si è lanciata in una carriera ricca di soddisfazioni con programmi a tema culinario, pubblicando anche numerosi libri di ricette.

Tra le due c’è grande affetto, così come con il fratello Roberto Parodi, anch’egli giornalista. Una famiglia unita che si rispecchia anche nel rapporto che i loro figli hanno oggi. Cristina è sposata con Giorgio Gori e ha tre figli: Benedetta, nata il 24 giugno 1996, Alessandro, nato il 20 agosto 1997, e Angelica, conosciuta come “Chiamamifaro”, concorrente della ventiquattresima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Chiamamifaro, infatti, grazie alla partecipazione al talent show di Canale 5, si è fatta conoscere dal grande pubblico. Ma forse non tutti sanno che anche sua cugina, Matilde, è appassionata di musica e sogna di diventare cantante.

Cugine unite e con le stesse passioni

Chiamamifaro, ossia Angelica Gori, e Matilde Caressa (classe 2002), quest’ultima figlia di Benedetta Parodi e Fabio Caressa, sono due cugine legate da un grande affetto. Oltre a Matilde, la conduttrice e il giornalista sportivo hanno anche altri due figli: Eleonora, nata nel 2002, e Diego, nato nel 2009. Ma chi sono le bellissime cugine dell’ex volto noto di Amici?

Sono stati proprio i genitori a presentarle durante un’intervista rilasciata a Radio Deejay. Fabio Caressa e Benedetta Parodi hanno raccontato la loro vita e, tra una cosa e l’altra, hanno parlato delle figlie, in particolare della maggiore, Matilde, che sta inseguendo il sogno di una carriera nella musica:

“Ha cominciato tanto presto a cantare, noi l’abbiamo supportata. Al primo colloquio l’abbiamo accompagnata. Chi faceva il provino ascoltava le sue tracce e io e Fabio, come due cretini, piangevamo, con gli occhi lucidi. La sua carriera? È difficile, c’è molta competizione. Però lei ha trovato le persone giuste, scrive la sua musica, pubblica. È dura, ma bisogna insistere”, ha rivelato Benedetta.

Eleonora, invece, è conosciuta per aver partecipato a Pechino Express insieme al padre Fabio. Lui ha ricordato quell’esperienza come un momento importante, durante il quale ha visto quanto la figlia fosse cresciuta e diventata ormai una donna matura, tanto da aver potuto contare su di lei durante il viaggio:

“Quando siamo andati aveva 19 anni e io mi sono molto appoggiato a lei su certe cose, e questo non succede spesso”. Le sue parole.

Diego, invece, è ancora molto riservato: non vuole apparire sui social né nelle foto, nemmeno negli album di famiglia. L’unico ambito in cui si lascia coinvolgere dal padre è il fantacalcio. Il suo nome, hanno raccontato, è ispirato a Diego de la Vega, il vero nome di Zorro, personaggio molto amato da Benedetta Parodi.