Nell’attesa del terzo serale di Amici 24, i concorrenti hanno votato in forma anonima chi potrebbe essere il vincitore di categoria e il vincitore assoluto di questa edizione. E se c’è chi, come Alessia, ha ricevuto molti voti, altri neppure uno. È il caso di Chiamamifaro, che prima di scoprire quanti voti avesse ricevuto ha ammesso di non aspettarsene alcuno. Previsione poi azzeccata, che ha portato la cantante allieva di Rudy Zerbi a riflettere sulla sua posizione nella scuola.

“Non è stata una settimana facile”, ha esordito, ricordando di aver dovuto fare i conti con due classifiche al televoto e di essere risultata in entrambe ultima. “Mi sento l’ultima della classe”, ha quindi aggiunto, spiegando però di credere che la sua musica, in queste classifiche, c’entri poco. “Penso però che i risultati del televoto non siano per la canzone, penso sia più una preferenza per la persona”, ha detto Angelica di fronte ai compagni d’avventura.

Chiamamifaro, la teoria sulle classifiche di Amici 24: “Non c’entra solo la musica”

Per l’allieva di Amici 24, nelle classifiche dei singoli non incide solo la preferenza per una canzone rispetto a un’altra ma anche “il percorso, la simpatia che si ha. Quindi l’ho vista un po’ come una cosa personale. Al di là di questo, sono contenta di sapere chi sono dentro e fuori da qui, quindi spero di sorprendere in questo serale”, ha spiegato. Sui social, tanti utenti si sono schierati dalla parte di Chiamamifaro e del suo talento, dandole ragione sul ragionamento fatto sulle classifiche. “Mi consola sapere che lei é perfettamente consapevole del fatto che nel 90% dei casi non é la sua musica il problema, ma i pregiudizi delle persone. Però vederla così giù mi spezza il cuore.”, ha scritto una fan di Amici e della cantante.

