Chiamamifaro di Amici 24, perché si chiama così e qual è il vero nome? Tutto su Angelica Gori

È stata l’eliminata della quarta serata di Amici 24 Serale 2025 e sarà ospite questo pomeriggio da Silvia Toffanin per raccontare il suo percorso nella scuola più longeva e famosa della tv. Stiamo parlando di Chiamamifaro di Amici 24, cantante di Rudy Zerbi. Il suo vero nome è Angelica Gori ed è la figlia della giornalista e conduttrice Cristina Parodi e del sindaco di Bergamo Giorgio Gori. E perché Angelica Gori ha scelto di chiamarsi Chiamamifaro lo ha rivelato durante una puntata del daytime nei giorni scorsi.

Angelica Gori perché si chiama Chiamamifaro ad Amici 24? Lei stessa ha rivelato al suo coach Rudy Zerbi che è legato ad un ricordo di infanzia: “Quando ero piccola andavo sotto a un faro a suonare con la mia chitarrina, un posto del cuore. Suono la chitarra male, la prendo semplicemente per scrivere.” Dunque il nome d’arte scelto dalla giovane cantante non è stato causale ma ha un vero e proprio significato, legato ad un suo ricordo di infanzia, alla sua connessione con la musica ed alla voglia di ritornare alle cose semplici, il faro era per lei un luogo speciale.

Chiamamifaro di Amici 24, nome d’arte di Angelica Gori: i complimenti di Rudy Zerbi

Svelato perché Chiamamifaro di Amici 24 si chiama così ed il significato del nome d’arte di Angelica Gori è legato alla sua infanzia e adolescenza. Sentendo il suo racconto Rudy Zerbi ha speso delle parole di stima sulla sua allieva ad Amici 24: “Per me sei perfetta, abbassi gli occhi quando parli ma sul palco divori il microfono.” Il percorso di Chiamamifaro si è chiuso prima del previsto ad Amici 24 Serale 2025 ma la 23enne ha dimostrato di avere talento e determinazione ed il suo inedito Leone è già record di stream e visualizzazioni.