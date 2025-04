Chi è Chiamamifaro, cantante e concorrente di Amici 24: sarà l’eliminata del quarto serale?

Questa sera con il ritorno della gara di Amici 24 su Canale 5 ritroveremo anche Chiamamifaro, figlia della nota conduttrice e giornalista Cristina Parodi. Non sono mancate le critiche raccolte dalla ragazza e cantante nel corso di questi mesi, Chiamamifaro ha rotto il silenzio rispondendo per una volta anche alle critiche e alle accuse lette:

“Non voglio che mi diano una mano in nessun modo. Ho passato una vita a sentirmi dire che sono raccomandata” la replica di della concorrente dopo aver incassato diversi colpi bassi negli ultimi mesi. Intanto la cantante e figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori si gode il momento ad Amici 24, dove comunque è costretta a destreggiarsi tra vari ostacoli e voci. E anche Amadeus ha incoronato la ragazza, applaudendo il suo talento dopo averla ascoltata durante la trasmissione di Mediaset. Nel corso del quarto serale, la cantante dovrà però fare i conti con un ballottaggio per nulla facile, che potrebbe vederla lasciare la scuola definitivamente. Le anticipazioni ci svelano, infatti, che saranno lei e Senza Cri a rischio eliminazione.

Chiamamifaro e la scelta sul nome d’arte: “Ecco come è nato”

Non solo il fatto di essere figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori, nel corso di questi mesi Chiamamifaro ha interessato il pubblico di Canale Cinque anche per via del suo curioso nome d’arte. Una scelta per certi versi bizzarra, che la giovane artista ha così motivato:

“Il faro è un posto sicuro, illumina sempre qualcosa o qualcuno. Quando ero piccola, andavo sotto un faro a suonare con la mia chitarrina, era un posto del cuore” le parole della cantante che ha raccontato così la scelta del suo nome d’arte che la sta accompagnando nell’avventura ad Amici 24 su Canale Cinque. E intanto per la ragazza non sono mancate le prime soddisfazioni, visto che Chiamamifaro ha accumulato un milione e mezzo di stream, oltre a raccogliere i complimenti degli addetti ai lavori in questi mesi di avventura ad Amici. Un percorso dunque in grande crescita per Chiamamifaro, pronta a raccogliere altre grandi soddisfazioni nel programma.

