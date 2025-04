Chiamamifaro possibile eliminata ad Amici 24? Come stanno le cose

Rischia grosso Chiamamifaro nel talent condotto da Maria De Filippi su Canale 5, la cantante e figlia di Cristina Parodi potrebbe salutare anzitempo il programma Mediaset. La puntata in onda questa sera la vedrà in difficoltà, visto che la talentuosa cantante si ritroverà a fare i conti con il rischio eliminazione. Angelica finirà al ballottaggio con Luk3 e Raffaella, come ci suggeriscono le anticipazioni del talent, una puntata partita già in salita e che si è complicata passo dopo passo, portando Chiamamifaro al rischio di vedere concluso il suo percorso.

E sui social in molti sono convinti che si tratti dell’anello debole tra quelli a disposizione di Rudy Zerbi e della prof Celentano, che hanno deciso di puntare su Chiamamifaro dopo il percorso svolto nei mesi precedenti nel programma di Maria De Filippi, che ad ora non si è rivelato ancora sufficiente per la ragazza per costruire qualcosa di importante.

Chiamamifaro e il paragone con gli altri cantanti della squadra di Zerbi-Celentano ad Amici 24

Per Chiamamifaro è tempo di darsi una scossa nel programma di Canale Cinque, la cantante presto sarà di nuovo in sfida nel talent di Mediaset. E ad oggi è sicuramente l’artista meno gettonata per la vittoria finale tra quelli a disposizione di Rudy Zerbi e Celentano, che hanno dalla loro parte, oltre alla figlia di Cristina Parodi, anche Vybes, Antonia e Jacopo Sol, che invece sembra godere di grande stima da parte di tutti, sia dei professori che del pubblico nel format condotto da Maria De Filippi. Nella squadra capitanata dai prof Rudy Zerbi e Alessandra Celentano troviamo anche i ballerini, Alessia, Chiara e Daniele, fiori all’occhiello del team.

Vedremo se Chiamamifaro riuscirà a crescere nell’arco delle puntate al Serale, un po’ come accaduto lo scorso anno a Sarah Toscano, che riuscì ad arrivare fino alla vittoria finale dopo aver vissuto un percorso davvero importante nel talent.