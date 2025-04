Nell’ultima puntata del Serale di Amici 24, andata in onda ieri sera 12 aprile, Chiamamifaro è stata eliminata. Il web non si aspettava assolutamente la sua uscita dal programma, dato che il suo percorso è stato tutto in salita. Dopo la fine del suo percorso la cantante ha rilasciato una dichiarazione che ha fatto discutere i fan, date le parole di sconforto post puntata. Prima di tutto ha dichiarato di essersi piaciuta tanto e di essersi divertita un sacco da quando è salita sul palco del serale.

“Ho paura di tornare a casa perché penso di essere cresciuta tanto qui dentro”, ha continuato la ragazza, “ho paura di sentirmi una delusione, se dovessi uscire oggi. So di aver fallito, sarei voluta arrivare più avanti”. Per quanto riguarda Senza Cri, invece, i fan del programma non sono convinti sul suo percorso e la considerano una cantante poco matura e non pronta per diventare una big di successo. Almeno al momento. Infatti, dopo che ieri è stata criticata da Malgioglio per non essere riuscita ad emozionare il pubblico, è scoppiata a piangere.

Chiamamifaro, le parole di Maria De Filippi dopo l’eliminazione: cos’ha detto sui genitori della cantante

I fan di Amici 24 si sono ribellati sui social all’eliminazione di Chiamamifaro, facendo un paragone con la personalità di Senza Cri. Secondo loro, la cantante pugliese non è pronta per il mondo della discografia, dato che non sa godere degli applausi del pubblico e prende le critiche in maniera troppo personale. In ogni caso, ormai Chiamamifaro è fuori dal programma e continuerà la sua strada musicale lontano dalla scuola di Amici 24. Ma vediamo la dolce reazione di Maria De Filippi dopo l’uscita della ragazza durante il serale di ieri sera.

La conduttrice, infatti, ha tenuto a pronunciare queste parole nel salutare la cantante, facendo riferimento ai genitori di Chiamamifaro, ovvero Giorgio Gori e Cristina Parodi: “Sono contenta di averti conosciuta, non ho mai ricevuto una telefonata di tuo padre o tua madre, né ora, né quando sei venuta ai casting”. Dopo l’eliminazione, Chiamamifaro ha dichiarato che si porterà per sempre appresso un’esperienza meravigliosa.