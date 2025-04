È tempo di una nuova eliminazione al serale di Amici 24, che nella quarta puntata coinvolge due cantanti. Le anticipazioni ci svelano che non sarà una serata facile per la squadra di Zerbi e Celentano, che dopo un inizio molto forte dovranno affrontare ben più di un’amara sconfitta. Saranno infatti ben due i concorrenti che finiranno al ballottaggio a tre per l’eliminazione. Il primo è Daniele, ballerino allievo di Alessandra Celentano. Tuttavia, a rischiare l’eliminazione sarà alla fine Chiamamifaro. La cantante, allieva di Rudy, dovrà scontrarsi con l’amica Senza Cri.

Per l’allieva di Lorella Cuccarini è la prima volta al ballottaggio per l’eliminazione ad Amici 24. Senza Cri è tuttavia reduce da un momento non proprio semplice: lei stessa ha ammesso di non sentirsi realmente apprezzata, colpa anche di una serie di critiche ricevute da Cristiano Malgioglio nelle precedenti puntate del serale.

Chi è eliminato ad Amici 24 tra Chiamamifaro e Senza Cri? Lo spoiler parla chiaro

Parlando, invece, di Chiamamifaro, l’allieva di Rudy Zerbi ha sicuramente faticato a conquistare un posto al serale ma, arrivataci, ha dimostrato di avere il talento per fare questo mestiere. Tuttavia, non sempre le sue performance hanno fatto breccia nella giuria che, già la scorsa settimana, l’ha spedita al ballottaggio per l’eliminazione dal quale è stata però la prima ad essere salvata, lasciando Trigno e Luk3 a vedersela con la votazione finale. Per la quarta puntata, gli spoiler ci svelano che non sarà così: l’allieva di Rudy Zerbi non solo finirà al ballottaggio per l’eliminazione ma, una volta in casetta, scoprirà anche di essere l’eliminata della quarta puntata. Un destino che potremmo definire quasi annunciato, qualora la puntata di questa sera si concluderà con questo finale.

